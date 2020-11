Mit einigen Erwartungen war der Burgenlandligist vom UFC Markt Allhau im Sommer in die neue Saison gestartet. Man wollte sich nach der Saison-Annullierung 2019/20 Richtung sicheres Mittelfeld absetzen, was unterm Strich nicht gelang. Der Start verlief zwar verheißungsvoll, irgendwann ging dann aber wenig, auch wenn man selten die schlechtere Mannschaft stellte.

Einzig dem Oberpetersdorfer Wechselfehler (die BVZ berichtete) ist es zu verdanken, dass die Elf rund um Kapitän Christian Teller vor der Unterbrechung nicht als Schlusslicht dasteht. „Die Saison verlief bis dato sehr enttäuschend“, meinte auch Capitano Teller und ergänzte: „Wir hätten uns nach unseren Sommer-Verpflichtungen nie gedacht, dass es so laufen werde, aber wir hatten teils kein Spielglück, Pech mit Schiri-Entscheidungen und dazu Unvermögen unserseits.“ Und dennoch glaubt er an sich und seine Teamkollegen – egal, wann es auch weitergeht: „Ich bin überzeugt, dass wir mit unserem Kader den Klassenerhalt schaffen werden.“

Einfach sind die Zeiten nicht. Für keinen, aber Routiniers, wie es der 34-jährige „Csaro“ ist, tun sich noch einmal schwerer. „Es ist schon ein schwerer Schlag für uns Fußballer nun wieder pausieren zu müssen. Wir haben uns so gefreut und aufgrund der Infektionszahlen ist es auch nachvollziehbar, aber beim Kicken besteht nur sehr wenig Ansteckungsgefahr. Und dazu verhielten sich die Vereine zuletzt vorbildlich und quasi alle Vorgaben wurden eingehalten.“

Und natürlich denkt ein so erfahrener Kicker auch an die Zeit nach Corona. Wieder geht es dann in eine Vorbereitung – die xte für den gebürtigen Allhauer, der auch mit dem SV Oberwart in der Regionalliga kickte. „Wenn ich daran denke, dass das nächste Pflichtspiel vielleicht in sechs bis achten Monaten ist, ist es schon sehr mühsam, sich bis dahin fit zu halten und nochmals zu motivieren.“ Nachsatz: „Es hilft aber nichts. Da müssen wir durch.“