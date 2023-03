Warnschuss vor dem Neubeginn für Allhauer

Werbung

So hatte man sich das rund ums Allhauer Waldstadion nicht vorgestellt: Am vergangenen Samstag testete das UFC-Team noch gegen den 1. Klasse Süd-Nachzügler aus Kemeten und eigentlich war man im UFC-Lager auf Heimsieg eingestellt.

Es sollte der perfekte Abschluss der heurigen Vorbereitungsphase und Generalprobe für den Südschlager am kommenden Samstag gegen den ASK Kohfidisch sein. Die Realität war eine andere: 0:2, kaum herausgespielte Chancen, sportliche Sorgenfalten und das, obwohl man bis auf den krank fehlenden Maxi Pfeiffer quasi in Bestbesetzung antrat.

„Wir wollten den beobachtenden Kohfidischern nicht gleich unser wahres Gesicht zeigen“, übte sich Pressesprecher Ewald Musser in Galgenhumor, um anzufügen: „Es war von vorne bis hinten fehlerhaft und Kemeten gewann verdient.“

Feintuning und aufarbeiten von Fehlern

Dabei stellte der langjährige Funktionär aber gleich klar: „Wir können es auch besser. Das haben wir in diesem Winter schon bewiesen.“ Dreimal wird Chefcoach Hotwagner sein Team in dieser Woche noch zum Training bitten. Es geht ans Feintuning und an die Fehleraufarbeitung. Da gilt es, einige offenen Baustellen abzuarbeiten.

„Dieses Ergebnis war eine Woche vor dem Start natürlich nicht optimal“, sagte auch „Hoti“, der dem Gezeigten nur sehr wenig abgewinnen konnte: „Wir konnten uns kaum Chancen herausspielen und es war von unserer Seite einfach nicht gut. Ich hoffe, dass das ein Warnschuss zur rechten Zeit war.“

Klar ist auch, dass es „nur“ ein Testspiel war – wirklich zählen tut es erst am Samstag und da bleibt man in Allhau trotz der schwierigen Vorzeichen auf drei Punkte eingestellt. Im Herbst gewann man in Fidisch nämlich noch mit 1:0. „Es wird eine erste Standortbestimmung und für uns sicher nicht einfach“, so Hotwagner, der nachschoss: „Wir wollen dennoch selbstbewusst auftreten.“