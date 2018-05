In Oberschützen ging zuletzt eine Ära zu Ende. Werner Stecker, seit 25 Jahren Obmann des UFC Oberschützen, wurde von Daniel Roth und seinem Stellvertreter Bernd Kappel, abgelöst. Insgesamt 40 Jahre war Werner Stecker als Trainer, Spieler und Funktionär dem UFC verbunden. Was er nun als Erstes mach? „Ich kaufe mir mal ein VIP-Ticket und dann schau ich mir das Ganze von draußen an“, erklärte der Ex-Obmann seine Zukunft.

Zahlreiche Auf- und Abstiege erlebte der scheidende Obmann mit, auch den Kabinenbau am Sportplatz organisierte er als Oberhaupt mit. „Das waren meine schönsten Momente“, erinnerte sich Stecker. Doch es gab auch dunklere Wolken. „Als 2015 alle weggingen, das war ein einschneidendes Erlebnis. Wir haben den Verein irgendwie am Leben gehalten.“

„Ich kaufe mir jetzt ein VIP-Ticket“

Jetzt will der neue Vorstand laut Stecker die Infrastruktur und den Nachwuchs stärken. „Rundherum gehört einiges gerichtet“, berichtete er der BVZ. Beim letzten Spiel der Saison kündigte der Ex-Obmann ein mögliches Comeback mit seinem Bruder und gleichzeitig auch Trainer des Vereins - Gerhard - an. „Vielleicht spielen wir in den letzten Minuten, damit es wieder Stecker auf Stecker heißt“, lachte Werner Stecker. Sein Bruder Gerhard ist nicht ganz überzeugt von der Idee: „Der kann mich gern haben“, schmunzelte er und fuhr fort: „Meine Schuhe hängen an einem rostigen Nagel in der Kantine.“ Ein Duell zwischen den beiden werde es nur noch an einem Platz geben, analysierte Gerhard Stecker: „Hinter der Kantine!“