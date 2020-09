Die Zeiten waren generell schon einmal einfacher. Das Coronavirus schleicht sich wieder vermehrt in unseren Alltag ein und verhindert so unser normales Tun. Auch der südburgenländische Amateurbereich leidet unter den Auswirkungen. Seit Dienstag, dem 1. September, sind die Grenzen nach Ungarn wieder zu und das „normale“ Durchfahren ist in der bekannten Form nicht mehr gestattet.

Dabei gibt es aber auch Ausnahmen. Ein Grenzübertritt im eingeschränkten Grenzbereich von 30 Kilometern ist gestattet, wenn die Rückreise nach Ungarn innerhalb von 24 Stunden erfolgt. Auch für internationale Sportveranstaltungen gelten diese Regeln, wobei der Amateurfußball davon ausgenommen bleibt. Auch kann man nach Österreich kommen, muss bei der Einreise nach Ungarn aber in 14-tägige Quarantäne, außer man weist zwei negative Corona-Tests vor.

Bei den Vereinen herrschte zu Wochenbeginn noch großes Rätselraten, wie es weitergeht. Sehr viele Legionäre aus höheren Klassen arbeiten oder leben in Österreich und sollten so keine Probleme haben. „Unser Goalie Gerry Levay arbeitet in Oberwart, Trainer Tihamer Lukacs lebt in Eberau. Wir haben es bewusst so gewählt“, meinte etwa Stegersbach-Sektionsleiter Joachim Poandl und fand Zustimmung bei Kohfidisch-Kicker Thomas Polzer: „Unser Coach Attila Banfalvi arbeitet in Rudersdorf, Innenverteidiger Balint Nyirö in Kaindorf. Das sollte alles hinhauen.“ Das große „Aber“ folgte prompt: „Wie es bei Mark Horvath aussieht, der zu studieren beginnt, weiß keiner“, so Polzer. Nicht der einzige Härtefall. Beim SV Großpetersdorf mit vier Legionären gab es Sorgenfalten. Obmann Harald Schneller: „Ich weiß genau so wenig wie alle anderen. Wie es wirklich laufen wird? Keine Ahnung.“

Die Unsicherheit ist da. Beispielsweise bei gerade Großpetersdorf. Die treffen am Freitag auf St. Michael. Diese haben drei Kroaten und zwei Slowenen in ihren Reihen. Wenn diese spielen dürfen und die vier Ungarn nicht, dann wäre es laut Schneller „Wahnsinn“. Klar ist aber auch, dass von Verbandsseite die Order kam: „Ein Pflichtspiel wird wegen so etwas nicht abgesagt. Das wurde uns auch im Juli bei den Sitzungen so gesagt“, so Schneller.