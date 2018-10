Der Urbersdorfer Killian Marakovits, Mitglied des Hobbysportvereins, musste sich Anfang des Jahres einer notwendigen und äußerst komplexen Operation im Krankenhaus in Graz unterziehen. Es wurde bei ihm eine Fußgeradestellung und Beinachskorrektur am linken Bein durchgeführt. Danach folgte ein sieben Monate langer, aber geduldiger Leidensweg zurück zur Normalität.

Anfang September begann er eine Tischlerlehre bei der Firma Mattis in Gaas. Der junge Südburgenländer ist Austria Wien- Anhänger, daher machte ihm Fußball-Experte Markus Szokasits ein großartiges Geschenk. Er fädelte ein Treffen mit Austria Wien ein. „Der Tag selbst war für ihn super und Killian wird das Erlebnis bestimmt nicht vergessen“, erzählte Szokasits. Der Sportfan aus dem Bezirk Güssing war vom neuen Stadion, der Generali Arena, angetan. „Gänsehautfeeling“ hatte er aber erst, als er am violetten Rasen direkt am Platz stand und auch noch auf der Betreuerbank Platz nehmen durfte. „Er freute sich sehr, dass er den Sportdirektor Ralf Muhr und zwei Spieler von der Austria bei der Trikotübergabe persönlich kennenlernen durfte.“ Knapp 40 Mitglieder des Hobbysportvereins begleiteten Marakovits in das neue Austria-Wohnzimmer und waren bei der Trikot-Übergabe dabei.

„Wir wünschen Killian viel Freude mit dem Trikot und alles Gute für seine Zukunft“, hieß es von Szokasits und den Mitgliedern des HSV Urbersdorf.