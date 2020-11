Die 19-jährige Isabella Holpfer aus dem Bezirk Güssing hat ihren Unterricht an der Universität of Georgia in Amerika bereits gestartet. „Wir müssen zwar in jedem Gebäude Masken tragen, aber der Unibetrieb ist ganz normal“, berichtet Holpfer. Jeden Morgen muss ich den sogenannten ‚Dawgcheck‘ machen, wo wir in einer App Fragen beantworten müssen.“

Temperatur messen gehört zur Normalität

Es sind besondere Anforderungen, denn jeden morgen steht etwa Fiebermessen auf dem Plan. „Bevor wir dann unseren Fitnessraum betreten, wird nochmals die Temperatur abgenommen.“ Am Golfplatz, um das Klubhaus für das Damen- und Herren-Team betreten zu können, muss sie eine Maske tragen. Die Garderobe im Klubhaus ist gesperrt. „Beim Mittag- und Abendessen war es üblich, dass alle Athleten vor Ort essen. Dieses Jahr ist das aber nicht erlaubt und wir müssen unser Essen abholen.“

Da sich Holpfer in der aktuellen Golf-Saison befindet, muss einmal in der Woche ein Corona-Test durchgeführt werden. „Die meiste Zeit sind meine Unifächer online und nur auf ‚Zoom‘ abrufbar, ab und zu muss ich dann aber auch persönlich in den Unterricht gehen“, so Holpfer, die sich wie so viele eine schnelle Rückkehr zur Normalität wünscht. Der Anfang in ihr neues Abenteuer namens USA ist schon einmal geglückt.