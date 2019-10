Die Ära des Tennisvereins begann im Jahr 1967, als der im Klub als „Vater“ bezeichnete Hans Hadek den Tennisverein aus der Taufe hob – damals befand sich der Verein noch am Hauptplatz der Volksschule. 1977 wurden vier Plätze hinter der heutigen Neuen Mittelschule errichtet, ehe 1981 die Gründung des Klubhauses auf dem Programm stand. 1987 folgten die Plätze fünf und sechs, 1992 die Fertigstellung des siebenten Platzes – alles immer in Eigenregie und unter der Obhut von Hans Hadek. Weitere infrastrukturelle Maßnahmen folgten in den folgenden Jahren.

Die neue Flutlichtanlage indes, die zuletzt fertiggestellt wurde, konnte Hans Hadek nicht mehr miterleben, er verstarb im Februar im 82. Lebensjahr. Im Gedenken an ihren geliebten Hansi, eröffneten die Mitglieder des UTC am Samstag die neue Flutlichtanlage, im Beisein von Landesrat Christian Illedits und Sportunion Burgenland-Präsidentin Karin Ofner.

„Ich freue mich immer wieder über Einladungen aus dem Südburgenland. Der UTC Oberwart zählt zu unseren Leitvereinen und entwickelt sich stetig weiter“, so Ofner, die sich auch stellvertretend bei Witwe Heidi Hadek bedankte, die zustimmte, dass in den kommenden Jahren der „Hans Gedenkpreis“ übergeben werden darf. „Erstmals in der nächsten Woche“, so Ofner über die Ehrung, die für besondere Leistungen und Verdienste in der Jugendarbeit übergeben wird.

„Es sind hier viele Menschen involviert“

Nach ihrer Rede überreichte Ofner Peter Hammerl das Ehrenzeichen der Sportunion in Bronze, Clemens Weinhandl erhielt es in Gold. Landesrat Illedits: „Ich gratuliere zu dieser imposanten Vereinsgeschichte. Es sind hier viele Menschen involviert und da ist auch eine gute Infrastruktur wie etwa die neue Flutlichtanlage wichtig.“ Am Ende gab es noch eine Überraschung: In Absprache mit Bürgermeister Georg Rosner wurde das Gelände zum „Hans Hadek Platz“ umbenannt – angebrachtes Schild inklusive.