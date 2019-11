Es war ein Ende, welches das Sportjahr 2019 für den SV Rechnitz ganz gut widerspiegelte: Erst führte man gegen Neuberg mit 2:0, um dann unverständlicherweise die Begegnung aus der Hand zu geben und noch mit 2:3 zu verlieren. So bestimmt weiter der Abstiegskampf die Szenerie beim SVR, wobei man, sofern die Rotenturmer noch ein Spiel durchbringen und dieses gar erfolgreich gestalten sollten, als Letzter überwintert.

So war das über den Sommer nicht geplant. 2019 bleibt einfach ein verhextes Jahr für den Traditionsverein. Nach Stotterstart trennte man sich nach über elf Jahren von Langzeittrainer Peter Farkas und Manfred Köck übernahm. Dieser trat ein schweres Erbe an und zog nach der samstägigen Niederlage auch einen Schlussstrich. Der derzeit in Lockenhaus wohnhafte Coach legte sein Amt zurück. Schnell war auch ein Nachfolger gefunden, der viele Jahre das Trikot des Traditionsklubs überstreifte: Rene Varga. Noch am Montagabend war es Gewissheit, dass der in der 2. Liga Süd schon in Schlaining und Rotenturm tätige Fachmann, den SVR ins neue Jahr führen wird.

Auch am Kader für den Abstiegskampf wird schon eifrig gebastelt. Fix ist die Rückkehr von Milan Baliko, der nach einem halben Jahr in der Burgenlandliga beim SV Eltendorf, zurückkehrt. „Wir wissen, was wir an ihm haben und ich glaube, dass wir mit ihm auch den ein oder anderen Punkt mehr hätten“, sagte Pressesprecher Michi Riedler.

Gehen wird im Umkehrschluss Goalie Pal Tarczy, während bis auf den zuletzt starken Roli Szanto, alle Legionärsposten diskutiert werden. Zuletzt waren immer wieder Trainingsgäste in Rechnitz anwesend. Riedler hielt derweil fest: „Wir brauchen auf jeden Fall einen Stürmer.“