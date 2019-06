„Wir wollen uns als Fußballakademie in allen Bereichen kontinuierlich weiterentwickeln. Die Teilnahme an diesem internationalen Projekt, in dem wir auch unser Know How einbringen können, ist daher wichtig.“

Oliver Snurer, Geschäftsführer Fußballakademie Burgenland

„Wir konnten aus jedem Vortrag etwas mitnehmen. Die Projektergebnisse fließen jedenfalls in unsere Trainingsarbeit ein.“

Manuel Takacs, Sportlicher Leiter Fußballakademie Burgenland

„Die Fußball-HAK soll auch auf internationale Aufgaben vorbereiten – es freut mich, wenn unsere Absolventen in diesem Projekt das Gelernte anwenden konnten.“

Andreas Hackstock, Direktor Fußball-HAK Mattersburg

„Insbesondere der Austausch mit den Kollegen aus Pescara und dem italienischen Fußballverband war gewinnbringend.“

Ivo Smudla, U18-Trainer Fußballakademie Burgenland

„Es war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung. Ich habe vor allem viele neue interessante Menschen aus verschiedenen Ländern kennengelernt. Ich, als Trainer der U8, kann auf jeden Fall einiges von dieser Woche mitnehmen – in erster Linie die Kommunikation zwischen dem Trainer und den Spielern und die Wichtigkeit von Werten im Fußball. Es war eine sehr lustige und lehrreiche Woche.“

Nico Pichler, U8-Trainer Mattersburg und Absolvent der Fußballakademie