VOLLEYBALL JENNERSDORF - HAUSMANNSTÄTTEN 3:1. Im direkten Duell – die Gastmannschaft befand sich einen Rang vor den fünftplatzierten Fidas-Damen in der Tabelle – wollten die Jennersdorferinnen nach der 1:3-Auswärtsniederlage bei den Wildcats in Klagenfurt wieder zurück auf die Siegerstraße.

BVZ

Nach dem ersten Satz sah es dabei nicht wirklich gut für die Damen von Trainer Attila Bodzner aus, denn dieser ging mit 15:25 klar an das Teams aus der unmittelbaren Nähe von Graz. Im zweiten Durchgang wurde es dann schnell besser und die Jennersdorferinnen diktierten klar, auch weil der Siegeswillen an diesem Tag sehr ausgeprägt war. Letztendlich feierte man einen ungefährdeten 3:1-Heimsieg, den zweiten Erfolg in der eigenen Halle in Folge. Als Lohn findet man sich nach vier Runden auf Platz vier.

VORSCHAU BRÜCKL - JENNERSDORF; MITTWOCH, 13 UHR: Beim Tabellenletzten aus Brückl sollten die Rollen eigentlich klar verteilt sein, aber erst muss die Messe gelesen werden. Es gilt die volle Konzentration zu wahren. „Wir haben in Brückl noch nie gewonnen. Wir machen es uns in dieser Halle, warum auch immer, extrem schwer“, erklärte Spielerin Anna Brückler. Zuletzt lag man gar mit 2:0 in Sätzen vorne, um doch noch zu verlieren. „Dieses Mal wollen wir die schlechte Bilanz beenden und unseren vierten Platz in der Tabelle halten.“ Dieser ist wichtig, nur die ersten vier Mannschaften sind für die Meisterrunde der

2. Liga qualifiziert – die anderen bestreiten den 2. Liga-Frühjahrsdurchgang.