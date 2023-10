„Verloren den Faden“

Nichts wurde es mit dem erwarteten Dreipunkter in der Ferne. Denn beim Spiel in Weiz hatten die Oberschützerinnen keine Chance. Die Heimischen dominierten die ersten beiden Sätze klar. Nach einem guten Start in den ersten Satz konnten die Oberschützer Wild Volleys den kleinen Vorsprung nicht halten und gaben diesen ab. Danach lief es ebenfalls nicht nach Wunsch, erst im dritten Satz wurde es nochmals spannend. Dennoch musste sich die Truppe von Trainer Maximilian Toth klar mit 3:0 geschlagen geben. „Nachdem die Mädchen gut in den ersten Satz gestartet waren, verloren sie leider den Faden. Die Mannschaft konnte gegen die gut verteidigenden Weizerinnen nicht ihr bestes Spiel zeigen“, sagte Toth.

Vorschau Nun hofft die junge Truppe aus Oberschützen, dass es gegen den VBC Krottendorf auswärts am Samstag wieder besser verläuft. Leicht wird die Aufgabe nicht, muss das Team doch zum Absteiger aus der 2. Bundesliga. Die Südburgenländerinnen können mit einer guten Leistung dennoch überraschen.