Werbung

Der hart erkämpfte 3:2-Auswärtserfolg in Graz in der Vorwoche war der erste Streich zur Bronzemedaille für die Oberschützener Volleyball-Damen. Im zweiten Spiel, dieses Mal in der heimischen Halle, sollte es erneut über vier Sätze gehen, ehe sich die Südburgenländerinnen die Bronzemedaille in der 1. Landesliga sicherten.

Schmerzhafter Abschied

Besser fanden die Gäste in die Begegnung, die sich auch den ersten Satz sicherten. Nach einigen taktischen Umstellungen übernahmen dann die Wild Volleys das Zepter und gewannen die nächsten drei Durchgänge in Folge. Relativ ausgeglichen war es dabei immer, aber letztendlich setzten sich die Südburgenländerinnen verdient durch. Zum ersten Mal konnte man eine Saison auf dem 1. Landesliga-Stockerl abschließen und Bronze war der verdiente Lohn für viele Trainingsmühen der heurigen Saison. Gleichzeitig war es auch der Startschuss für eine schmerzhafte Abschiedstour, denn der langjährige Trainer Florian Sedlacek muss aus beruflichen Gründen kürzertreten. Der Fachmann, der dem Verein auch als Obmann vorsteht, dort im Sommer sein Amt aber übergeben wird, verlässt den Volleyball-Verein. „Die Bronzemedaille ist für mich ein schöner Abschluss“, sagte er und ergänzte: „Wir haben eine coole Mannschaft mit tollen Persönlichkeiten.“

WILD VOLLEYS OBERSCHÜTZEN - VSC GRAZ I 3:1 (19:25, 25:21, 25:21, 25:20).- Endstand: 2:0.