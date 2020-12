Für die Spitzensportlerin Linda Peischl geht es weiter steil nach oben. In der Tabelle der DenizBank AG Volley League Women (1. Bundesliga) befindet sich ihr Verein UVC Graz mit zwölf Siegen nach zehn Spielen mit 31 Punkten vor Linz/Steg (29) auf dem ersten Platz. Am Dienstag reiste sie gemeinsam mit ihren Kolleginnen nach Istanbul. Dort wird das Challenge Cup-Achtel- und Viertelfinale in Form eines Turniers gespielt. Gestern, Mittwoch, traf die Mannschaft auf Ponta Delgada, vor Redaktionsschluss waren die Hoffnungen auf einen Sieg groß. Am Samstag findet dann schon gegen VC Tirol das letzte Spiel vor Weihnachten statt. Peischl: „Sie spielten zuletzt stark. Das wird für uns ein sehr harter Gegner.“