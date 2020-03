Hinter den Fidas-Volleyball-Damen aus Jennersdorf liegen keine wirklich angenehmen Tage. So stand am Wochenende prinzipiell ein Auswärtsspiel in Tirol auf dem Plan, was nach den Vorkommnissen der vergangenen Woche schnell zu den Akten gelegt wurde. Kurz nach der Absage kam auch schon die Meldung des Österreichischen Verbandes, dass die Meisterschaft in den Bundesligen und auch in den Landesverbänden beendet sei.

Die Frauen aus dem Südburgenland hätten in der 2. Bundesliga noch sechs Spiele zu absolvieren gehabt. Außer des U15-Bewerbs konnten alle Landesmeisterschaften im Burgenland durchgeführt werden. Mit der U16 wäre Jennersdorf bei der Österreichischen Meisterschaft in Vorarlberg gestartet. „Das alles ist nun obsolet, die Saison ist beendet“, erklärt Fidas-Sektionsleiter Manfred Forjan.

Nur der Trainer muss entschädigt werden

Der Jennersdorfer hofft zwar persönlich, dass sich die Lage bessert, glaubt aber nicht mehr wirklich daran. „Man muss abwarten, wie sich COVID-19 entwickelt. Aktuell gehe ich davon aus, dass vor Juni weder ein Training noch der Meisterschaftsbetrieb möglich sind. Die Gesundheit geht vor.“ Für den Verein ist es kein finanzieller Untergang, da Fidas nur mit Hobbyspielerinnen um Punkte kämpft. Einzig Trainer Attila Bodzer wird finanziell entschädigt, „für ihn werden wir aber auch eine akzeptable Lösung finden“. Jetzt geht es ganz einfach um mehr. Auch wenn es schade sei, wie Forjan berichtet: „Natürlich würden die Mädchen gerne spielen.“ Man hält sich aber klarerweise ans Trainingsverbot. Still steht derzeit nun auch das Hallenprojekt der Gemeinde.