Mit dem 3:0-Erfolg gegen den Tabellenletzten Krottendorf machten die Frauen von Trainer Attila Bodzer einen wichtigen Schritt in Richtung Aufstiegs-Play-off für die 1. Bundesliga. Die Jennersdorferinnen fertigen die Steirer in nur 50 Minuten im Turnsaal des BORG Jennersdorf klar mit 3:0 ab.

Mini-Ziel, die Top vier, sollte gelingen

Die Motivation und der Druck waren aber groß, auch die Rückrunde siegreich zu meistern. Doch bereits nach dem ersten Satz war klar, dass die Südburgenländerinnen an diesem Tag eindeutig die bessere Leistung zeigten. Vor allem Nina Willgruber und Kerstin Gmeindl zeigten als Ersatzspielerinnen an diesem Tag eine besonders gute Leistung. Somit rückt die Chance, in der Frühjahrsrunde im Aufstiegs-Play-off mitzumischen, mit dem aktuell vierten Platz in der Tabelle immer näher, „Sofern uns die kommende Begegnung mit Brückl nicht auf den fünften Platz zurückwirft“, resümierte Spielerin Anna Brückler.

Für den Sportlichen Leiter Manfred Forjan käme ein Aufstieg in Österreichs höchste Volleyballliga aber zu früh. „Für die Bundesliga reicht es noch nicht, dafür sind wir körperlich und mental noch zu schwach.“ Das Mini-Ziel, unter die Top vier zu kommen, sollte aber gelingen. Dann hofft Forjan, dass seine Spielerinnen Erfahrung sammeln können. „Es ist das erste Mal, dass wir die Chance haben, dort mitzuspielen.“

Das Ziel Bundesliga bleibt so noch in weiter Ferne: „Uns geht es eher darum, dass wir gute Spiele abliefern und die Mädels Erfahrung sammeln können. Alles andere kommt dann von alleine.“