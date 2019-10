BVZ

Die gebürtige Sulzerin Linda Peischl hat intensive Tage hinter sich. Kürzlich gewann sie mit dem UVC Graz in der Volleyball-Bundesliga gegen die SG Prinz Brunnenbau Volleys das erste Spiel der Saison mit 3:0, ehe es dann quasi schnurstracks zurück in den Landessüden ging, wo eine weitere Aufgabe auf sie wartete. Die 23-Jährige übernahm zuletzt in der BHAK/BHAS Stegersbach den Schülerkader des Volleyballzweigs und wird dort mit Oliver Kurien und Michael Thek Sportstunden anbieten und abhalten.

„Es lässt sich alles gut vereinbaren“, erzählt Peischl der BVZ und ergänzte: „Ich bin am Vormittag meistens in Stegersbach in der Schule, auch weil wir in Graz vormittags nur einmal pro Woche trainieren.“ Nun will sie ihre Leidenschaft mit den Schülern teilen. „Es wäre schon cool, auch bei uns im Südburgenland weitere Leute für diesen schönen Sport zu begeistern. Motiviert sind viele, aber es gibt leider nur wenige Teams“, so Peischl dazu.