Perfektes Spiel: Klarer Oberschützen-Erfolg gegen Graz

Nachdem die Südburgenländerinnen in der Sporthalle Oberwart mit einigen Fehlern starteten, lief es mit Fortdauer der Partie wie am Schnürchen. Coach Florian Reisinger war begeistert, denn seine Mädchen steigerten schnell ihre Leistung. So wurden Eigenfehler rasch abgestellt und der Rückstand im ersten Satz wettgemacht.

Die Folge daraus: Oberschützens Mädchen eroberten den Satz, obwohl die Gegnerinnen aus Graz stark versuchten, sich gegen die Südburgenländerinnen zu stemmen. Es waren jedoch die Heimischen, die durch das anwesende Publikum zu einem letztlich klaren 3:0-Sieg gepeitscht wurden. Für die Oberschützerinnen gibt es nun eine kleine Verschnaufpause. Das nächste Spiel steigt am Samstag, dem 4. November, in Graz.