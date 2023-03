Platz drei nach 3:2 bestätigt

Werbung

Mit dem 3:2 gegen den VSC Graz 1 bestätigte die Mannschaft von Coach und Obmann Florian Sedlacek im abschließenden Spiel der Pickround den dritten Platz aus dem Grunddurchgang. Die Mädchen starteten energisch ins Spiel, vor allem gute Services halfen hier, um Punkt für Punkt zu sammeln. Zwar lief noch nicht alles wie am Schnürchen - weil aber auch die Grazerinnen zu fehleranfällig agierten, war der Satz schließlich in trockenen Tüchern für die Heimischen.

Bei diesem Spielverlauf blieb es allerdings nicht. In der Folge reduzierten die Steierinnen die Eigenfehlerquote, bei den Südburgenländern agierte man wiederum technisch zu unsauber, die Folge war der Satzausgleich.

Es wurde noch ein knappes Ende

Auch danach fanden die Wild Volleys weiterhin zu keinem Spielrhythmus zurück und mussten so den 1:2-Satzrückstand hinnehmen. Erst nach einem schlechten Start im vierten Durchgang kamen sie wieder deutlich besser ins Spiel, agierten technisch sauberer und übernahmen wieder die Kontrolle. Im alles entscheidenden Satz setzte sich dieser Trend dann fort. Das variable Service-Spiel und effektive Angriffsleistungen sorgten für einen versöhnlichen Abschluss nach etwas durchwachsener Leistung. Obmann Florian Sedlacek: „Uns passierte es in dieser Saison schon öfters, dass so gar nichts zusammen passte. Die technischen Ungenauigkeiten in den drei Anfangssätzen führten auch dazu, dass wir im Angriff überhaupt keinen Rhythmus fanden. Erst ab dem vierten Satz hat sich dies deutlich verbessert. Ab diesem Zeitpunkt war meine Mannschaft klar besser.“

Nach dem Ende der Pickround-Runde hat nun der Tabellenerste TUS Bad Radkersburg die Möglichkeit, sich den Gegner für das Semifinale auszusuchen. „Egal, wie sich die Steirerinnen nun entscheiden, wir werden für das Semifinale bereit sein“, erklärte Oberschützens Kapitänin Lena Ulreich. Bevor das Meister-Play-off jedoch startet, gibt es für die vier Teams in der 1. Landesliga noch eine spielfreie Woche.

Statistik; WILD VOLLEYS OBERSCHÜTZEN - VSC GRAZ 3:2 (25:15, 22:25, 25:27, 25:20, 15:7).-