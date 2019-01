Mit zwei 3:0-Siegen gegen Weiz/Passail und Frohnleiten machten die Frauen aus Oberschützen einen Schritt in Richtung Play-off.

Der Aufstieg in die 2. Bundesliga kommt dennoch zu früh. „Wir wollen aktuell gute Spiele abliefern und für die Zukunft etwas Großes in Oberschützen aufbauen“, erklärte Obmann Florian Sedlacek. Zurück zu den zwei Spielen am Wochenende: Die fokussierte Leistung gegen die Spielgemeinschaft Weiz/Passail bestätigte den Aufwärtstrend des Vereins. Im zweiten Spiel gegen Frohnleiten verlor Oberschützen lediglich im zweiten Satz ein wenig die Konzentration, ein Sechspunkte-Rückstand war die Folge. Aber auch diese schwierige Situation wurde mit Kampfgeist, tollen Aktionen und etwas Glück gemeistert.

Mit dem Punktezuwachs findet man sich in der Tabelle auf Platz fünf wieder, das Erreichen des Play-offs liegt in der eigenen Hand. Grundvoraussetzung dafür ist aber ein Sieg im letzten Auswärtsspiel des Grunddurchganges gegen die Akademie Graz. „Die Mannschaft hat sich hervorragend präsentiert. Nach dem unerwartet klaren Sieg gegen Weiz war es im zweiten Spiel mental und konditionell nicht leicht, diesen Level weiterhin zu halten.“ Die Südburgenländerinnen vermieden gegen Frohnleiten einen Satzverlust mit Glück, „im letzten Game waren wir wieder souverän auf dem Parkett bei der Sache.“