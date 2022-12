Prägender Lerneffekt für Wildvolleys

Werbung

Vergangenen Samstag gastierten die Spielerinnen der Oberschützener Wildvolleys rund um Obmann Florian Sedlacek und Trainerin Doris Kager beim Tabellenführer aus Bad Radkersburg. Die Steirerinnen verpassten in der letzten Saison denkbar knapp den Aufstieg in die 2. Bundesliga und sind auch in dieser Saison bis dato eine Klasse für sich. Das mussten am Samstag die Südburgenländerinnen erfahren.

Eigenfehler von Beginn an

Die Wildvolleys hatten gegen das schnelle Angriffsspiel und die starken Services nur wenige Antworten parat. Auch die vielen Eigenfehler ließen kein positives Ergebnis zu. Radkersburg war letztendlich zu stark und so musste man das klare 0:3 dann auch akzeptieren. Schnell war das dann aber wieder abgehakt.

„Aus den Spielen gegen so eine Mannschaft gilt es zu lernen. Vor allem an das Spieltempo und die Athletik wollen wir nach und nach herankommen“, so Obmann Sedlaceks Fazit. Die eigenen Punktgewinne feierte man als Teilerfolge. Den Lerneffekt nahm man gerne mit. „Mehr solcher Spiele würden uns in der Entwicklung entscheidend voranbringen“, so das Oberhaupt.

Südderby gegen Güssing gilt nun als richtungsweisend

Nun folgt als Abschluss vor der Weihnachtspause das Südderby gegen Güssing. Nachdem es in der Hinrunde einen Platztausch gab, wird am Sonntag, ab 13 Uhr, in der Sporthalle in Oberwart gespielt. Durch den 3:1-Auswärtserfolg und die ansteigende Form der Güssingerinnen ist ein spannendes Match garantiert. „Wir wollen aber auf unsere Siegesstraße zurückkehren“, meinte Sedlacek.