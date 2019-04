Im ersten der beiden Heimspiele in Oberschützen waren die jungen Wildvolleys noch um eine Spur zu zurückhaltend und verloren gegen die Mädchen vom UVC Graz mit 0:3. Ganz anders verlief das Spiel gegen St. Radegund.

Die Mannschaft war deutlich sicherer in Annahme und Angriff und gewann so ungefährdet mit 3:0. Der zweite Rang in der Tabelle der Relegation ist nun abgesichert. Weiter geht es in Richtung 2. Landesliga. „Das würde den zweiten Aufstieg in Folge für das junge Team in der Allgemeinen Klasse bedeuten“, freut sich Trainer Robert Kager über die deutliche Entwicklung der Mädchen.