VOLLEYBALL 2. BUNDESLIGA

Die Vorbereitungen laufen bei den Fidas Jennersdorf auf Hochtouren. Bald geht es nämlich mit der Meisterschaft los. Dafür will man gerüstet sein. Am Montag nahm der Präsident des Burgenländischen Volleyballverbandes, Manfred Forjan, der zugleich als Sportlicher Leiter beim USV Jennersdorf fungiert, an einer Sitzung des ÖVV (Österreichischer Volleyballverband) teil. Dabei wurden die Maßnahmen zur Bekämpfung von COVID-19 sowie die neue Saison besprochen.

Die 2. Bundesliga, in der zweiten Gruppe befindet sich der USV Fidas Volleys Jennersdorf, startet am 26. September mit einem Heimspiel gegen Hausmannstätten. Der Trainingsstart erfolgt dann am Dienstag. „Zuerst wird es Einheiten im Freien geben, wo auch Kondition und Kraft am Programm steht. Erst danach geht es in die Halle, Anfang September ist ein Trainingslager in Schielleiten geplant“, erzählt Forjan. Puncto Meisterschaft hofft der Verantwortliche, „dass sie fertiggespielt werden kann.“ Derzeit wird ein Konzept ausgearbeitet, wie man in der Turnhalle des BORG Jennersdorf wieder Normalität zurückbringt. „Nachdem es keine Eintrittskarten gibt, überlegen wir, ob nur die Eltern zuschauen kommen dürfen. Vielleicht wird aber auch noch eine App entwickelt, wo sich im Internet Besucher frühzeitig anmelden können. Das steht aber alles in den Sternen.“ Klar sei für ihn, dass eine erneute Unterbrechung den USV vors Aus bringen würde.

U15-BEACH MEISTERSCHAFT

In Graz fanden am Wochenende am „Auster Beach“ Eggenberg die Österreichischen U15-Beachvolleyballmeisterschaften statt. Erstmals war mit Olivia Willgruber und Hannah Windt ein Team der Fidas Volleys Jennersdorf am Start. Sie matchten sich mit den besten 18 Teams aus Österreich. Betreut durch Manuel Köppel erzielten sie Platz neun.