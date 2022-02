Weiße Weste für Wild Volleys!

Vor dem abschließenden Heimspiel-Doppel gegen die Top-Teams aus Bad Radkersburg und Krottendorf traten die Wild Volleys aus Oberschützen auswärts beim UVC Graz an.

Wie schon zuletzt musste Obmann Florian Sedlacek aufgrund von Ausfällen mit seiner Aufstellung improvisieren. Im ersten Satz gelang es den Steirerinnen, einen Drei-Punkterückstand noch zu egalisieren. Doch danach gaben die Südburgenländerinnen den Ton an.

Auch der dritte Satz wurde zur sicheren Beute von Oberschützen, ehe sich erste Ermüdungserscheinungen bemerkbar machten und die Effizienz im Angriff deutlich nachließ. Dadurch schlichen sich auch technische Ungenauigkeiten ein. Ein fünfter Satz musste die Entscheidung bringen, so wurde dort um die Beibehaltung der weißen Weste gekämpft. Dieser Satz verlief bis zum 13:13 sehr ausgeglichen. Nach einem weiteren Punktegewinn entschied Kapitänin Lena Ulreich mit einem Service-Ass das Marathonspiel in aller Kürze und bescherte ihrer Mannschaft den 3:2-Auswärtssieg.

„Ich hoffe, dass wir in der kommenden Trainingswoche schrittweise wieder alle Kaderspielerinnen an Bord bekommen. Die Mannschaft hat bisher alle notwendigen Umstellungen gut verkraftet“, resümierte Sedlacek. Für ihn bietet das Heimspiel-Doppel am Sonntag die ideale Gelegenheit, gegen sehr starke Mannschaften eine Standortbestimmung im Hinblick auf das Viertelfinale vornehmen zu können.