Wild Volleys starten in die Play-offs!

Es läuft bei den Volleyball-Damen von den Wild Volleys aus Oberschützen. Nach guten Leistungen zu Saisonbeginn und der zuletzt gewonnenen U20-Landesmeisterschaft ging es in ein Heimspiel-Triple der 1. steirischen Landesliga. Dort wollte man im „Flow“ bleiben, was eindrucksvoll gelang.

Kapitänin Lena Ulreich lobt den „Zusammenhalt“

Schon im Nachtragsspiel ließ man beim späteren 3:0-Erfolg über Frohnleiten quasi nichts anbrennen. Die perfekte Einstimmung für das, was folgen sollte, denn die kommenden Gegner vom VSC Graz stellten dann ein anderes Kaliber dar.

So wollte man Revanche für die bittere Auswärtsniederlage aus dem Herbst nehmen, musste aber auch mit widrigen Umständen kämpfen, denn Anna Nowak verletzte sich früh am Handgelenk. Eng umkämpft blieb es und nach mehr als zweistündigem Kampf siegte man gegen das Einser-Team der Steirer mit 3:2.

In der zweiten Begegnung traf man dann auf die zweite Mannschaft und zu Beginn war die Müdigkeit aufgrund des Marathons noch in den Beinen. Satz eins verlief ausgeglichen, dann setzten sich die Favoriten klar durch – 3:0. Mit acht erkämpften Punkten sicherte man Rang fünf ab und ist auf bestem Wege in die Play-offs. „Unser Zusammenhalt ist gut, das half zuletzt auch in schwierigen Phasen“, so Kapitänin Lena Ulreich.