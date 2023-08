2. Klasse Süd A: Startschuss für die Fünfzehnerliga

Die Saison in der 2. Klasse Süd A wird am Freitag mit dem Spiel zwischen Kirchfidisch und Mariasdorf eröffnet. Am Samstag und am Sonntag folgen sechs weitere Duelle. Die Auftaktrunde ist der Startschuss zur Rückkehr zur „großen“ Liga. Erstmals seit mehreren Jahren setzt sich die A-Gruppe wieder aus 15 Teams zusammen.

Dafür wurden zwei Klassen aus dem Vorjahr zusammengelegt. Die höhere Anzahl an Vereinen bringt einiges an Spannung. Mit Welgersdorf, St. Michael und Buchschachen kommen zudem alle drei Absteiger aus der 1. Klasse hinzu.

Die Welgersdorfer reisen am Samstag ab 16.30 gleich zum Derby gegen Siget. Nach dem letzten Abstieg 2018 schaffte der SVW prompt den Wiederaufstieg. Auch heuer wollen die Welgersdorfer wieder eine gute Rolle spielen. „Unser Kader ist gegenüber der Vorsaison sicher nicht schlechter. Wir wollen gleich gut reinstarten“, so Pressesprecher Dietmar Kaiser.

Favorit ist schwer auszumachen

Für St. Michael geht es dann ebenfalls am Samstag (17) zuhause gegen Oberschützen. Der dritte Absteiger aus Buchschachen gibt sich zeitgleich in Kroisegg die Ehre. Sowohl der SVS als auch der SCB konnten ihren Kader über den Sommer weitestgehend zusammenhalten und verstärken – in der Klasse sind sich viele Verantwortliche sicher, dass die drei Absteiger die Qualität heben werden. Etwa der Coach vom Auftaktgegner der Michöler, Oberschützens Szilard Santha: „Das ist eine gute Mannschaft mit viel 1. Klasse-Erfahrung.“ Selbst nimmt er sich einen Platz im vorderen Mittelfeld vor.

Generell wird die Dichte an der Spitze im neuen Jahr wohl hoch sein. Wer ebenfalls ganz vorne mitmischen möchte, ist der ASK Riedlingsdorf. Nach den Verpflichtungen der Ex-Pinkafelder Domen Kosnik und Rok Smid sind die Erwartungen gestiegen. Sektionsleiter Roman Graf: „Unser Ziel ist es auf jeden Fall, so weit vorne als möglich mitzuspielen.“ Allerdings fällt auch ihm eine Prognose schwer. „Unsere Testspiele waren mal so, mal so.“ Zum Start geht es nun zum SV Deutsch Schützen, der nach einer guten Vorsaison ebenfalls einen Top-Platz anstrebt.

Tomi Coric (r. ) und seine Hannersdorfer waren in den Vorjahren im Garant auf die vorderen Plätze. Foto: Herbert Kolonovics, Herbert Kolonovics

Immer heiß, wenn es um Top-Platz geht, ist auch der SV Hannersdorf. In den letzten Jahren war man Dauergast auf den vorderen Plätzen. Die erste Prüfung in der neuen Saison hat es für den SVH aber gleich in sich: Mit Hochart wartet wohl eine der unangenehmsten Auswärtsfahrten. Die Generalprobe beim Cup-Spiel gegen Pinkafeld konnte sich jedoch sehen lassen. Trainer Matthias Konrad: „Das taktische Verhalten war da schon ganz okay. Jetzt gilt es, noch an Zweikampfstärke und Aggressivität zuzulegen.“

Nicht nach Wunsch verlief die Vorsaison indes für Schachendorf, Wolfau oder Kroisegg, weswegen alle drei auch an ihrem Kader bastelten. Kroisegg mit Pressesprecher Horst Gruber nimmt sich für nun etwa einen Mittelfeldplatz vor: „Das muss unser Ziel sein. Ich schätze die Liga allerdings schon als richtig gut ein.“ Klaren Favoriten auf den ersten Platz will allerdings auch er keinen nennen. „Ich vermute, dass es vorne knapp zugehen wird.“

Zum Auftakt spielfrei ist die SG Redlschlag. In den vergangenen Jahren auch stets im Spitzenfeld mit dabei. Mit dem Cup-2:7 gegen St. Martin am vergangenen Wochenende kassierte man aber einen Dämpfer.

Die erste Runde

Freitag, 19 Uhr: Kirchfidisch – Mariasdorf (Karner). Samstag, 16.30 Uhr: Siget – Welgersdorf (Heiner). 17 Uhr: Kroisegg – Buchschachen (Koc), St. Michael – Oberschützen (Akar), Schachendorf – Wolfau (Lang), Deutsch Schützen – Riedlingsdorf (Bauer).Sonntag, 17 Uhr: Hochart – Hannersdorf (Stevic).Spielfrei: Redlschlag.