2. Klasse Süd B: In Stinatz beginnt´s

Wenn am Samstag der Startschuss zur neuen Spielzeit in der 2. Klasse Süd B fällt, sind die Blicke in Richtung Stinatz gerichtet. Denn dann bestreitet der neugegründete FC Stinatz sein erstes Pflichtspiel.

Auf das junge Team von Trainer Josef Kreitzer wartet dabei gleich ein harter Brocken: Vorjahresmeister Burgauberg gastiert auf der Stinatzer Sportanlage. „Die Vorfreude ist sehr groß. Wir werden unser Bestes geben“, sagte Stinatz-Obmann Peter Zsifkovits, der bereits fast 60 Spieler im neuen Verein begrüßen durfte. Im Lager des FCS geht man mit der neu-formierten und auch noch sehr unerfahrenen Elf „vorsichtig optimistisch“ in die erste Spielzeit: „Wir haben gute Fußballer in unseren Reihen. Es ist aber schwer einzuschätzen, wo wir stehen.“

Auch bei Auftaktgegner Burgauberg kam es nach dem verpassten Aufstieg zu einem kleinen Umbruch. So sind Leistungsträger wie Patrick Hirschbeck, Elvir Goli und Julian Gaal nicht mehr beim USV, mit Alex Ressner installierte man zudem einen neuen Cheftrainer. Dennoch wollen die Burgauberger an die starke Vorsaison anknüpfen.

Das zweite Spiel am Samstagnachmittag verspricht ebenfalls sehr viel Brisanz, duellieren sich mit dem SV Rohrbrunn und dem UFC Gerersdorf-Sulz schließlich das drittbeste Frühjahrsteam und der Rückrundenmeister. Beide Teams blieben über den Sommer hinweg beinahe unverändert. So lautet das Motto: Schwung mitnehmen und an die Leistungen des Frühjahrs anknüpfen. Beim SVR blickt man trotz der starken Rückrunde etwas zurückhaltend auf die 1. Runde. Obmann-Stellvertreter Dietmar Gmoser: „Wir haben einige Wackelkandidaten, zudem ist die Vorbereitung nicht wie gewünscht verlaufen.“

Simon Jandrisevits (r.) und seine Sulzer starten in Rohrbrunn. Alen Spilak und Minihof-Liebau empfangen Eltendorf. Foto: Daniel Fenz

Anders die Gemütslage beim UFC. Obwohl man die Generalprobe gegen den SV Kukmirn mit 0:4 verlor, ist man vor dem Saisonstart guter Dinge. „Unsere Vorbereitung war recht zufriedenstellend, deshalb gehen wir optimistisch in die Saison“, gab der Sportliche Leiter Valentin Tschech die Marschroute vor.

Heißer Tanz in Wallendorf

Zwei heiße Anwärter auf die Spitzenplätze matchen sich am Sonntagnachmittag, wenn die rundum erneuerte SpG Wallendorf-Mogersdorf Ollersdorf empfängt. Im Lager der SpG war man nach der Vorsaison nicht zufrieden und drehte an einigen Stellschrauben. So soll es in dieser Spielzeit mit neuem Trainer und neuen Legionären in der Tabelle wieder nach oben gehen. Der SVO hat bereits ein Pflichtspiel in den Beinen. Im BFV-Cup musste man sich Rotenturm knapp geschlagen geben. Trainer Walter Paul war mit dem Auftritt seines Teams zufrieden. Nun wollen Imre-Laszlo Domokos und Co. diesen bestätigen.

Den Abschluss der ersten Runde bildet das Gastspiel des SV Eltendorf in Minihof-Liebau. Auch beim SVE werkt mit Dean Daranja ein neuer Coach. Dazu gibt es einige neue Gesichter im Kader, die vor dem Meisterschaftsauftakt „eine perfekte Generalprobe“, wie es der Sportliche Leiter Rainer Pummer ausdrückte, hinlegten.

Auf dem kleinen Platz in Unterlamm, der die Eltendorfer auch in Minihof-Liebau erwartet, siegte man 4:2. Der Gastgeber startet ebenfalls mit gutem Gefühl: „Wir werden fokussiert und diszipliniert auftreten und alles reinhauen“, sagte Minihof-Liebau-Trainer Orhan Fazli.

Die erste Runde

Samstag, 17.30 Uhr: Rohrbrunn – Gerersdorf-Sulz (Molnar), Stinatz – Burgauberg (Wandl). Sonntag, 17.30 Uhr: Wallendorf-Mogersdorf – Ollersdorf (Paukowitsch), Minihof-Liebau – Eltendorf (Reinprecht).