Am 21. März wäre ein TV-Livespiel im Einkaufszentrum EO in Oberwart geplant gewesen. Da Indoor-Veranstaltungen ab 100 Personen in Österreich verboten sind und die Gesundheit der Menschen oberste Priorität hat, wird das Spiel abgesagt.

Vonseiten des UTTC, Obmann Franz Felber, heißt es dazu: "Wir werden das TV-Spiel zu einem späteren Zeitpunkt durchführen. Informationen dazu werden auf der Homepage www.uttc-oberwart.at verlautbart.