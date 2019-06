Es geht ans Eingemachte: Drei Vereine waren neben den schon fix abgestiegenen Kaltenbrunnern vor der 29. Runde noch im Abstiegskampf mit dabei. Heiligenbrunn entledigte sich mit dem 3:0-Erfolg in Kaltenbrunn aller Sorgen, während nur noch zwei übrig blieben: Heiligenkreuz und Großpetersdorf.

Erstere gingen mit dem Pfand von drei Punkten Vorsprung in die vorletzte Runde, verloren aber das Derby gegen Rudersdorf mit 0:2. Im Gegenzug weist der SV Großpetersdorf das bessere Torverhältnis auf, siegte beim Nachbarschaftstreffen in Schlaining mit 4:3 und geht nun vom ersten Nichtabstiegsplatz ins Rennen um den Ligaerhalt.

BVZ Schafft es der SV Großpetersdorf? Robert Hötschl und Obmann Harald Schneller hoffen darauf.

Das war vor einem Monat fast noch undenkbar, denn der SVG schien abgeschlagen, aber wie schon so oft in den letzten Jahren, kämpfte sich der Traditionsverein peu à peu nach oben und wittert nun die große Chance, es doch noch zu schaffen. Was es dafür braucht? Nur einen Sieg gegen Jennersdorf.

„Jetzt ist ‚Showdown‘“, meinte Großpetersdorfs Obmann Harald Schneller lapidar und fasste sein Gemengelage in den letzten Wochen zusammen: „Da war von vorne bis hinten alles dabei. Insgeheim war schon eine gewisse Resignation da und es gab viele negative, zuletzt aber auch ungemein positive Momente. Jetzt haben wir es in der eigenen Hand, wobei klar bleibt, dass es für mein oder unser Nervenkostüm eine ungeheure Anspannung bleibt.“

Der Konkurrent vom HSV reist indes zum SVG-Nachbarn aus Rechnitz. Aus der Verfolgerrolle startet man in den letzten Spieltag, wobei man auf Jennersdorfer Schützenhilfe hofft. „Wir müssen gewinnen und dann eben auf den UFC hoffen. Wer Eberau schlägt, kann auch Großpetersdorf bezwingen. Wir sind noch nicht abgestiegen“, so HSV-Pressesprecher David Marousek. Der „Showdown“ ist angerichtet.