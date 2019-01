Der Freitag wird ein intensiver Tag beim SV Oberwart. Zum einen steht der Trainingsauftakt auf dem Programm, ehe um 19 Uhr in der Kantine die außerordentliche Generalversammlung stattfindet. Dabei tritt Noch-Obmann Roland Horvath von seinem Amt zurück (die BVZ berichtete).

Wer ihm nachfolgt, blieb zu Wochenbeginn unklar. Fix ist nur, dass das Team stehe, wie Präsident Gerhard Horn erklärte: „Ich habe alles zusammen, aber gewisse Namen will ich am Freitag erst unseren Mitgliedern präsentieren.“

Zu diesem gehört Ludwig Tuba sicher. Dieser schnürte selbst für den SVO die Packler und war 2016/17 auch Cheftrainer. „Ludwig wird mit dabei sein“, bestätigte Horn, der auch mit einer kleinen „Sensation“ aufwartete.

So war die Austria Wien- und VfB Stuttgart-Tormannlegende Franz Wohlfahrt, der zuletzt als Austria-Sportdirektor werkte, beim Masters zugegen. Einerseits, weil er gute Kontakte und Freunde im Südburgenland besitzt und andererseits auch, weil man zumindest leise über ein mögliches Engagement beim SVO sprach.

„Ob es konkreter wird, werden wir sehen“

Horn dazu: „Das könnte ab Sommer zum Thema werden. Grundsätzlich war Franz wegen seiner guten Bekanntschaften da, aber er wollte sich auch über den SV Oberwart orientieren. Es könnte sein, dass da im Sommer etwas passiert.“

Und was sagte der ehemalige Teamgoalie dazu? „Wir haben nicht definitiv über ein Engagement gesprochen, sondern uns einmal kennengelernt. Der Kontakt entstand durch einen guten Freund, der in Spitzzicken wohnt. Da meine Agentur im Fußball arbeitet, ist es klar, dass es Kontakt zum SV Oberwart und zum Präsidenten gibt. Ob es dann irgendwann konkreter wird, werden wir erst sehen“, so Wohlfahrt zur BVZ.