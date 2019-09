Zuletzt ging Thomas Pratl in seine dritte Saison als Cheftrainer der Admira Wacker U15, wobei es nun etwas mehr als zwei Jahre her ist, dass seine Ära beim SC Pinkafeld endete und sich für ihn das Türchen in der Südstadt auftat. Zumindest in diesem Jahr soll das auch so bleiben, ehe er dann doch gerne wieder mit älteren Kickern arbeiten würde. Die Arbeit mit jungen Fußballern erfüllt ihn – das tägliche Werken mit einer Ersten oder einer älteren Akademie-Auswahl, mit all seinen Facetten, reizt aber doch sehr.

Den südlichen Fußball verlor Pratl dabei nie aus dem Blick. Einmal Pinkafelder, immer Pinkafelder – so sein Motto, der, wann immer es die Zeit erlaubt, auch dem SCP auf die Beine blickt. Am Sonntag, dem 22. September, ist er wieder im Süden tätig. Genauer gesagt in der „Gotthardt‘s Bank“ in Oberwart, wo er einen Workshop abhalten wird. Das Thema erörterte er der BVZ: „(Selbst-)Reflexion des ersten Teiles der Hinrunde und Zielsetzung für den zweiten Teil eben dieser“, so Pratl, der anfügte: „Die Voraussetzung ist eine aktuelle Trainer-Tätigkeit eines Kampf- oder Reserveteams. Dazu braucht es die Bereitschaft, drei Stunden ‚all in‘ zu gehen und sich mit sich selbst und seiner Elf zu beschäftigen. Jeder soll nach dem Workshop mit gutem Gefühl sich selbst betreffend nach Hause gehen.“

Dabei wolle er keinem erklären, wie Fußball funktioniert, sondern: „Einerseits soll dieser Workshop weg von klassischen Themen der Aus- und Fortbildung, wie etwa Technik, Taktik, Physis und vielen anderen Dingen, hin zu einem intensiven Beschäftigen mit sich selbst und seiner aktuellen Situation. Jeder Trainer soll mit klarem Plan für die verbleibenden Einheiten und Spiele 2019 das Treffen wieder verlassen. Ziel ist, dass die Trainer vom Erfahrungsschatz ihrer Kollegen profitieren“, so der Fachmann, der anfügte: „Weitere Kurse und Workshops sind in Planung.“