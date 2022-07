Gernot Ymsén: „Holte für mich das Maximum heraus“

Werbung

Der gebürtige Steirer Gernot Ymsén (Kerschbaumer), der für den HSV Pinkafeld bei Bewerben antritt, nahm heuer zum bereits dritten Mal die World Games in Angriff. Das Großevent in Birmingham, Alabama (USA) wurde für die nichtolympischen Sportarten konzipiert. Insgesamt waren rund 3.500 Teilnehmer in 34 Sportarten aktiv – darunter auch Orientierungslauf mit Ymsén.

Für den österreichischen Orientierungslauf-Routinier waren es nach 2013 in Kolumbien und im Jahr 2017 in Polen die dritten World Games in Folge. Den Auftaktbewerb der Orientierungsläufer über die Sprintdistanz nahm der Athlet des HSV Pinkafeld als letzten Formtest für seinen Hauptwettkampf mit.

Dieser war in Amerika der Mitteldistanzlauf. Beim Sprint reichte es für ihn immerhin noch für einen guten 22. Platz. Das Mitteldistanz-Laufgelände – ein relativ steiler Laubwald mit vielen Hügeln und Gräben im „Oak State National Park“ – erwies sich für den 38-Jährigen als ideal. Bei schwülem und heißem Wetter kämpfte er sich bis auf den beachtlichen fünften Platz vor.

„Das war ein nahezu perfektes Rennen. Ich erwischte jeden der 23 Kontrollposten beinahe punktgenau. Ich bin mit meinem Rennen sehr zufrieden und holte für mich das Maximum heraus. Ein paar Sportler waren dann einfach schneller als ich unterwegs“, zog der HSV-Athlet ein positives Fazit.

Nach der überraschenden Bronzemedaille 2013 in der Sprintstaffel und dem vierten Platz über die Mitteldistanz 2017 war es ein weiteres Spitzenergebnis für den gebürtigen Pinggauer (Steiermark). Bei der abschließenden Mixed-Sprintstaffel im Zentrum von Birmingham schaffte es Gernot Ymsén gemeinsam mit Yivi Kastner, Jannis Bonek und Laura Ramstein auf den siebenten Rang.

Damit schnitt das Team gar um einen Platz besser als 2017 ab. Zeit zum Ausruhen bleibt den Orientierungsläufern rund um Ymsén aber nicht. Anfang August stehen bereits die Europameisterschaften in Estland am Wettkampfkalender. „Hoffentlich dann bei etwas angenehmeren Lauftemperaturen“, so das Lauf-Ass.