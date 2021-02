Nach langer Pause war es nach elf Monaten der erste Wettkampf für die Riedlingsdorferin Yvonne Zapfel. „Für den Einstieg war es eine solide Zeit, aber technisch keine sauberen Läufe“, resümierte sie. Das Training läuft derweil nach Plan, mit dem geteilten zehnten Rang bewältigte sie die 60-Meter-Hürden in 8,74 Sekunden. Den Sieg holte sich Karin Strametz (8,20, Leibnitz), zweitbeste Österreicherin wurde Chiara-Belinda Schuler (TS Hörbranz, 8,65 Sekunden) auf Platz acht. Bereits am Wochenende geht es mit Läufen in Graz und Wien weiter. Ende Feber stehen die Staatsmeisterschaften in Linz an.