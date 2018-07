Mit dem SK Unterschützen und dem SC Bad Tatzmannsdorf fanden gleich zwei Vereine einen neuen Übungsleiter für die kommende Spielzeit. Während beim SKU Walter Kratzer den Chefposten an der Seitenlinie übernimmt, ist in Bad Tatzmannsdorf Christian Horvath schon fleißig am werkln.

„Mein Ziel ist die 2. Liga und somit der Aufstieg“, gab Horvath die Marschroute gleich vor. Ansetzen will der neue Trainer vor allem an der Defensive. „Wir haben viele Tore geschossen, aber leider letztes Jahr auch viele bekommen. Die zwei Goberlinger sind Defensiv-Akteure und der Verein erkannte das auch gut“, erklärte Horvath. Damit meinte er die Zugänge Dominik Muth und Dominik Radakovits. Jetzt geht es für Horvath darum, aus dem großen Kader eine Mannschaft zu basteln. Vor allem taktisch soll noch gearbeitet werden: „Jeder Trainer, auch mein Vorgänger, hat eine eigene Vorstellung, wie man spielen will. Das dauert immer ein bisschen, ehe dann wirkliche Änderungen zu sehen sein werden.“

Und beim Nachbarn aus Unterschützen? Dort schwingt Oberwart-Legende Walter Kratzer nun das Zepter und hat dabei ebenfalls einiges vor. „Ein Top-Platz soll am Ende herausspringen“, so der Neo-Coach, der seinen Kader gut aufgestellt sieht. Offensiv könnte dennoch noch etwas passieren, ehe es ins Cupduell mit Pinkafeld geht. „Dort geht es gleich gegen Ex-Trainer Florian Hotwagner. Darauf freuen wir uns sehr“, so Kratzer.