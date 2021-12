SC Neusiedl: Rapp wird Cheftrainer

Nach den turbulenten letzten Wochen, in denen der NSC aufgrund des Ostliga-Wettskandals unschuldig und unerwünscht in Schlagzeilen geriet, gibt es bei der Burgenlands Fußball Nummer eins nun wieder sportliche Neuigkeiten – und die haben es auch in sich. Mit Stefan Rapp hat der Seestadt-Klub einen neuen Cheftrainer verpflichtet. Der Tiroler, der seit einigen Jahren in Neusiedl lebt, sei schon länger im Visier des NSC gestanden: „Wir hatten mit Stefan schon mehrmals intensiven Kontakt, aber bislang noch ist es noch nichts geworden. Jetzt hat es funktioniert und darüber sind wir sehr froh“, so Neusiedls Manager Lukas Stranz. Gleichzeitig wechseln der bisherige Trainer Marian Tomcak und Individualcoach Christian Staffler intern in die 1b und werden im Duett den Aufstiegskandidaten der 2. Klasse Nord betreuen. Thomas Achs, der in den letzten drei Jahren die Neusiedler Fohlen coachte, wird hingegen den Verein verlassen. Noch mehr Infos und Hintergründe zu den Neusiedler Umstellungen im Trainerteam finden Sie in der kommenden Printausgabe.