Swarco Raiders Tirol - Güssing-Jennersdorf Blackbirds 75:80

Der Titelverteidiger gleicht in Tirol auf 1:1 in der Best-Of-Three-Serie aus. Angeführt von Sebastian Koch (21 Punkte) und Jakob Ernst (21 Punkte, Bild) waren die Güssinger lange Zeit spielbestimmend, mussten bis kurz vor dem Ende aber noch zittern. Erst ein Dreier von Philipp Horvath brachte in der Schlussminute die Entscheidung. Sebastian Koch freute sich über den Sieg, betonte aber die Stärke der Tiroler: "Ein sehr ähnliches Spiel wie letzte Woche. Heute hatten wir glücklicherweise das bessere Ende." Auch Headcoach Daniel Müllner, der am Donnerstag noch Vater wurde, ist motiviert auf Spiel drei in Güssing: "Schöne Grüße nach Güssing an die Fans. Wir wussten es wird kein leichtes Spiel durch die lange Anreise und den guten Gegner." Jetzt geht es am kommenden Wochenende in Güssing im entscheidenden Spiel um den Finaleinzug.

Beste Werfer Blackbirds: S. Koch & Ernst (jeweils 21), M. Horvath & Astl (jeweils 9), Gaspar (7), B. Koch (6), P. Horvath (5), Pöcksteiner (2).

Beste Werfer Raiders: Grdadolnik (23), Vujakovic (15), Oberhauser (13), Keric (11), Gardiner (7), Bas (4), Deschner (2).

Mattersburg Rocks - Fürstenfeld Panthers 58:62

Bis zum Schluss spannend blieb es in Mattersburg gegen Titelkandidat Fürstenfeld. Die Routiniers Corey Hallett und Gary Ware , sowie Marko Soldo mussten bei den Burgenländern jeweils mit fünf Fouls raus. Bei den Steirern erwischte es Marko Vranjkovic. Am Ende setzte sich der Favorit aus der Steiermark durch und die Playoff-Reise für Mattersburg ist im Halbfinale beendet. Mit Roland Reinelt (2 Punkte) ist bei den Fürstenfeldern auch ein Spieler aus dem Bezirk Oberwart mit im Finale dabei.

Beste Werfer Rocks: Ware (18), Nicoli (14), Winkler (9), Skvasik (7), Soldo (5), Duck (3), Hallett (2).

Beste Werfer Panthers: Akibo (16), Richter (12), Wolf & Vranjkovic (jeweils 8), Kawalek, Nagler & Hajder (jeweils 4), Hahn (3), Reinelt (2), Kunovjanek (1).