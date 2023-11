Kobersdorfer Krone und Loipersbacher Leiden

Kobersdorf - Weppersdorf 2:0. Bei einem nie richtig gefährdeten Sieg ging es gleich perfekt los für die Hausherren. Derby-Spezialist David Wilfinger brachte die Waldquelle bereits nach zwei Minuten in Front. In der 25. Minute netzte Balazs Petro zum Zwei-Tore-Vorsprung ein, besiegelte früh im ersten Spielabschnitt den Endstand. Danach musste sich Kobersdorf nur mehr auf die ohnehin bockstarke Defensive verlassen, diese auch den Laden dicht machte und dem Gastgeber den zweiten Herbstmeister-Titel binnen drei Spielzeiten sicherte. „Wir waren erste Halbzeit extrem dominant, zweite Halbzeit dann etwas leichtfertiger. Bis auf einen Freistoß, den Daniel Kreiner sensationell parierte, brannte nichts an und wir haben das Spiel souverän runtergedreht“, resümiert Kobersdorfs Sportlicher Leiter Matthias Steiner.

Pöttsching - Nikitsch 3:1. Obwohl man gegen gut organisierte Gäste eine gewisse Anlaufzeit brauchte, die Platzverhältnisse zudem einen ordentlichen Spielfluss extrem schwierig machten, kam der heimische ASV kurz vor der Pause zur Führung. Kapitän Bernd Steindl war nach einer Ecke von Marco Piller zur Stelle. Nach dem Seitenwechsel dann dasselbe Spiel - Ecke Piller, Adam Szabo schloss den nächsten Standard ab. Den Deckel machten die Pöttschinger, abermals nach einer Flanke, jedoch diesmal aus dem Spiel heraus, in persona Andi Buger drauf. Die Nikitscher leisteten durch einen direkt verwandelten Freistoß von Andras Horvath in der ultimativen Schlussphase noch Ergebniskosmetik. „Es war ein relativ ungefährdeter Sieg auf schwierigem Terrain, bei dem wir aber trotzdem unsere guten Momente hatten“, meint ASV-Coach Thomas Köller. Christian Balogh, Sportlicher Leiter des SCN, sah trotz der Niederlage einen beherzten Auftritt seiner Jungs und resümierte wie folgt: „Wir haben mit unserem dritten Tormann und generell sehr brav gespielt. Der Mannschaft ist absolut kein Vorwurf zu machen.“

Kroatisch Minihof - Draßburg 1b 2:1. Die Draßburger kamen gut in die Partie, gingen in Minute 25 durch Torjäger Patrick Derdak in Führung. Zu einem psychologisch wichtigen Zeitpunkt erzielten die Hausherren den Ausgleich, ein Schuss von Mittelfeldstratege Patrik Hoos wurde in der letzten Minute des ersten Spielabschnitts abgefälscht und zappelte in den Maschen. Nach der Pause zeichnete sich weiterhin ein ausgeglichenes Spiel ab, dann gab es eine leicht strittige Szene, die das Spiel entschied. Adam Leidal köpfte zur 2:1-Führung der Minihofer ein, es soll in der Entstehung ein Foulspiel gegeben haben. Der Innenverteidiger meinte nach dem Spiel, dass er „sich im Luftzweikampf durchgesetzt habe und vielleicht nicht wirklich strittig mit den Händen gearbeitet hätte“, erläutert Minihof-Obmann Norbert Darabos. Die Situation blieb am Ende ungeahndet, danach behielt der Gastgeber die Nerven und fand sogar noch die eine oder andere Großchance vor.

Trotz des umstrittenen Spielverlaufs zeigt sich Darabos äußerst zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Das war unsere beste Saisonleistung. Wir haben einen Titelkandidaten verdient bezwungen.“ Bei wem sich die Freude logischerweise in Grenzen hielt, war ASV-Coach Clemens Ivanschitz, der besonders bezüglich der Härte und den Platzverhältnissen reichlich Kritik fand: „Der Platz ähnelte mehr einem Rugby-Feld als einem Fußballplatz, was einer spielerisch starken Mannschaft wie uns einfach absolut nicht zugutekam. Noch dazu wurde seitens der Hausherren schon ziemlich reingehauen. Am Ende des Tages haben wir aber auch einfach nicht unsere Chancen genutzt und müssen uns damit zufriedengeben, dass wir uns einen besseren Saisonabschluss gewünscht hätten. Das ist natürlich ärgerlich.“

HRVATI - Kroatisch Geresdorf 4:2. Die Gäste ließen rasch eine gute Chance aus, konnten diese aber nicht nutzen. Besser machte es David Grubits, der die Hausherren in der achten Minute in Front brachte, damit gleichzeitig auch den Halbzeitstand fixierte. Nach dem Seitenwechsel bewiesen die Großwarasdorfer absolute Kaltschnäuzigkeit, konterten in persona Marko Novokmet doppelt und hatten binnen acht Minuten (47. und 55.) einen Drei-Tore-Vorsprung herausgespielt. Gerade einmal zehn Minuten nach dem 3:0 durfte auch noch Grubits den Doppelpack schnüren, traf zur vermeintlichen Vorentscheidung. Vermeintlich deswegen, weil die Gäste zu diesem Zeitpunkt erstens gut im Spiel waren, ein deutliches Chancenplus vorfanden, und zweitens sogar noch zum Anschluss kamen. Innerhalb kürzester Zeit trafen zuerst Julian Palatin und dann noch Goalgetter Szilveszter Wertetics per direktem Freistoß. Fehlende Effizienz sorgten jedoch dafür, dass die Elf von Manfred Schaffer im Kroatenderby nichts mehr mitnehmen konnte.

Eben jener Coach sah auch dieses Wochenende wieder dieselben Tugenden seiner Mannschaft: „Es ist wie eine Schablone, die sich seit sechs Wochen abzeichnet. Wir trafen wieder nur Latte, Stange und die Gegenspieler auf der Linie - alles, nur das Tor nicht. Ich habe noch nie ein Spiel mit so vielen Chancen gesehen, besonders wenn du hochklassigen Fußball spielst und dafür aber Woche für Woche unbelohnt bleibst, tut das schon ein wenig weh.“ Des einen Freud, des anderen Leid - SpG-Kapitän Mark Domnanovich zeigte sich mehr als zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft, sah den Spielverlauf jedoch ähnlich wie sein Gegenüber: „Sie hatten mehr vom Spiel. Viele Weitschüsse, die unser Keeper jedoch allesamt immer wieder stark parierte. Besonders in Halbzeit zwei waren wir dann eiskalt, es war gefühlt jede Aktion ein Treffer.“

Mannersdorf - Unterpullendorf 0:2. Der SCU hat das Siegen doch nicht verlernt und überwintert auf dem starken vierten Rang, eben weil man im Aufsteiger-Duell beim UFC Mannersdorf die Oberhand behielt. Auf schwierigen Platzverhältnissen dauerte es quasi bis zum Pausenpfiff, dass man erfolgreich war. Dann war es Dominik Csak, der seinen Torjäger Balazs Vidak perfekt bediente, letzterer nur mehr einschieben musste. Die tief stehenden Mannersdorfer hatten in der Viertelstunde vor der Pause zwar einige Halbchancen, der SCU überstand diese kleine Druckphase der Hausherren jedoch souverän und konnte, anders als der Gegner, genau eine Viertelstunde vor Abpfiff den Sack zumachten. Csak, der beim ersten Tor bereits als Vorlagengeber agierte, ließ auf links zwei Spieler stehen, sein vom Rücken eines Gegenspielers abgefälschte Schuss landete im Netz.

Die Erleichterung über den mittlerweile lang ersehnten Sieg war auch bei SCU-Kapitän Philip Juranich zu spüren, der im „Ultimo“ der Hinrunde zum letzten Mal die Schleife trug: „Für die extrem schwierigen Platzverhältnisse haben wir sehr brav gespielt. Am Anfang haderten wir wieder mit unserer Chancenauswertung, das Tor kurz vor der Pause hat uns aber beflügelt und wir konnten endlich wieder drei Punkte einfahren.“ Mannersdorf überwintert nun zumindest nicht als Letzter, weil auch Loipersbach keinen Punkt aus Piringsdorf entführen konnte. An dem Respekt, dem man nach der Partie seinem Gegner zollte, änderte die Lage ohnehin nichts. Ralph Supper, Sportlicher Leiter des UFC: „Sie waren klar überlegen und spielerisch deutlich stärker. Obwohl wir sicherlich brav gekämpft haben, geht der Sieg für die Unterpullendorfer sehr in Ordnung und hätte sicherlich noch höher ausfallen können.“

Piringsdorf - Loipersbach 3:0. Eine total offene Partie nahm erst quasi mit dem Pausenpfiff seinen Lauf, als Laszlo Bacsi bei einem Gestochere die Übersicht behielt und unter einer noch bestehenden Jubeltraube in die Kabine schritt. Danach versuchten sich die Gäste aufzurappeln, fanden sogar gute Gelegenheiten vor. Wie es so bekannt ist, wenn man unten drin steht, funktioniert beim Gegner so einiges mehr als bei einem selbst. Somit war es Oliver Kiraly, der einen direkten Freistoß genau ins Kreuzeck hämmerte. Laszlo Bacsi dürfte vermutlich im Vorfeld des Spiels einen Blick Richtung München geworfen haben, überhob SVL-Keeper Markus Böcskör aus rund 45 Metern à la Harry Kane und lieferte noch ein echtes Schmankerl, um den 3:0-Sieg zu fixieren.

SCP-Coach Markus Schnabl, dessen Mannschaft nun mit einem Polster von sieben Punkten auf den Abstiegsplatz in die Rückrunde starten wird, kommentierte die Partie wie folgt: „Es war eine total offene Partie, die wir durch zwei geniale Momente gewannen. Der Gegner hat aber auch sehr gut dagegengehalten.“ Davon kann man sich in Loipersbach leider nichts kaufen, gleich nach dem Spiel gab Trainer Christian Freiler seinen Rücktritt bekannt und meinte als letztes Resümee: „Es war quasi alles am Silbertablett angerichtet und die Mannschaft sich sicherlich bewusst, was auf dem Spiel steht. So traten wir eigentlich auch auf - mit mehr Spielanteilen und einer super Chance vor dem 1:0. Am Ende waren es wieder individuelle Momente des Gegners, die uns leider die Belohnung für einen annehmbaren Auftritt verwehrten.“

ASV Pöttsching - SC Nikitsch 3:1 (1:0).- Torfolge: 1:0 (43.) Steindl, 2:0 (66.) Szabo, 3:0 (71.) Buger, 3:1 (90+2., Freistoß) Nemeth. Reserve: 7:0 (Pogatsch 2, Biricz 2, Ohrner, Ragossnig, Huber). SR: Bekteshi.- Pöttsching,130. Pöttsching: Karaca; Jasarevic (68. Bojdas), Steindl, Sascha Kietaibl (73. Misic), Piller; Laczkovich, Stefanits (31. Szabo); Schmiedl, Matouschowsky (73. Michael Kietaibl), Kowanz (45. Dudjak); Buger. Nikitsch: Czifrik; Domanowich, Kovacs, Marics, Mate Farkas; Borbely (65. Odrobena), Roland Toth, Milan Toth, Hajos; Horvath, Kristof (80. Bence Farkas).

ASK Waldquelle Kobersdorf - ASK Weppersdorf 2:0 (2:0).- Torfolge: 1:0 (2.) Wilfinger, 2:0 (25.) Petro. Reserve: Verschoben (10.11). SR: Fercher.- Kobersdorf, 200. Kobersdorf: Kreiner; Felser, Jakab, Bernhardt; Wilfinger (86. Markus Wieder), Petro (89. Michael Wieder), Barkovics, Memisevic, Gere, Strass; Krizsonits (66. Kalbacher). Weppersdorf: Niklas Raab; Sachs, Renner, Tröscher (80. Schadelbauer), Buranich (30. Laschitz); Degendorfer, Gera, Scheiber (59. Mislimi) Sabor, Böhm (80. Vollenhofer); Eszlatyi.

SC Kroatisch Minihof - ASV Draßburg 1b 2:1 (1:1).- Torfolge: 0:1 (25.) Derdak, 1:1 (45.) Hoos, 2:1 (50.) Leidal. SR: Flasch.- Kroatisch Minihof, 90. Kroatisch Minihof: Pirik; Ivancsics; Kötel, Leidal, Dunavezcki; Horvath, Hoos (45. Herzceg), Majoros (86. Ribarich), Vereb, Rigo; Rajzinger (90+5. Loureiro). Draßburg: Haller; Sinabel, Cosic (56. Stirling), Blazevic, Toth; Bezer, Muratcehajic; Sabados (83. Novacek), Hrustanbegovic, Ziberi (65. Steiner); Derdak.

SpG HRVATI - SC Kroatisch Geresdorf 4:2 (1:0).- Torfolge: 1:0 und 4:0 (8., 65.) Grubits, 3:0 und 4:0 (47., 55.) Novokmet, 4:1 (68.) Julian Palatin, 4:2 (72., Freistoß) Wertetics. Reserve: 1:1 (Pantos; Weber). SR: Haider.- Großwarasdorf, 100. Hrvati: Elias; Kukuljac, Kelemen, Toth (82. Glavina), Domnanovich; Fazekas, Gillich, Novokmet, Horvath (73. Prikoszovich); Pogonyi, Grubits (82. Markovic). Kroatisch Geresdorf: Kancz (45. Payrits); Klemen (84. Weber), Sebastian Domnanovich, Nico Palatin, Tobias Domnanovich; Buranits, Nagy, Julian Palazin, Sütö; Wertetics, Szabella (69. Fellinger).

UFC Mannersdorf - SC Unterpullendorf 0:2 (0:1).- Torfolge: 0:1 (45.) Vidak, 0:2 (75.) Csak. Reserve: 3:1 (Markus Waitz, Jakob Stampf, Maszlovits; Lautner). SR: Thiel.- Mannersdorf, 115. Mannersdorf: Tarodi; Steinzer (64. Varga), Pollak, Imre; Schubaschitz; Illes, Botos; Supper, Andreas Kirchknopf (87. Maszlovits), Magedler (64. Schermann); Herold (87. Markus Waitz). Unterpullendorf: Marton; Dominkovits (70. Willig), Juranich, Schattovits (90+5´ Stimakovits); Földvarszki, Komoroczi; Lang (87. Fercsak), Vidak, Csak; Legoza, Major.

SC Piringsdorf - SV Loipersbach 3:0 (1:0).- Torfolge: 1:0 und 3:0 (45+2´, 90.) Bacsi, 2:0 (84., Freistoß) Kiraly. Reserve: 1:3 (Schuneritsch; Haiden, Sedlatschek 2) SR: Stojanovic.- Piringsdorf, 150. Piringsdorf: Soos; Stifter, Gilschwert, Schermann, Iby; Janisch, Seidl(55. Bader), Kiraly, Szakasics (88. Schuneritsch); Bacsi, Hofmann (84. Stampf). Loipersbach: Böcskör; Kovacs, Török, Tschürtz, Muskovich (79. Kirkovits); Kruse, Gerdenitsch, Kulcsar, Balogh; Nemeth (82. Jano), Varga.