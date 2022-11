Mirza Sejmenovic verstärkt die Offensive des MSV 2020

Werbung

Der Mattersburger Sportverein 2020 wurde in der Winterübertrittszeit tätig und holte Mirza Sejmenovic für die Offensive. Der 32-jährige Hirmer kickte im Nachwuchs des SV Mattersburg, war die vergangenen dreieinhalb Jahre bei Klingenbach tätig. In der Saison 2021/22 erzielte er in der Burgenlandliga 16 Tore. „Wir sind froh, dass wir Mirza Sejmenovic verpflichten konnten, er wird eine Bereicherung für unsere Offensive sein. Zudem passt er in unsere Vereinsphilosophie, unseren Weg mit Spielern mit Mattersburger Wurzeln zu gehen“, berichtet Vereinsvorsitzender Manfred Strodl. Der MSV befindet sich nach der Herbstsaison am ersten Platz, erster Verfolger ist der ASK Kaisersdorf mit zwei Punkten Abstand, auf dem dritten Platz rangiert Kobersdorf, die sieben Punkte hinter Mattersburg liegen.