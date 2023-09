Philipp Schmiedl: Ein Ex-Profi und sein Plan B

Ehemalige Bundesliga-Spieler im Fußball-Unterhaus - dieses Phänomen ist weit verbreitet. Es sind die Kicker, die ihren Karriere-Herbst auf einer Ebene ausklingen lassen, wo sie leistungsmäßig noch problemlos performen können, wo es aber weit weniger intensiv als noch zu Profizeiten zugeht. Im Fall von Pöttschings Sommerneuzugang Philipp Schmiedl ist allerdings der Begriff „überqualifiziert“ angebracht. Der gebürtige Antauer ist gerade mal 26 Jahre jung und stünde an sich somit erst am Beginn der goldenen Fußballerjahre.

Ausgebildet in der Fußballakademie Burgenland und Mitte der U16 in die Rapid-Akademie gewechselt, schraubte er sich über die Regionalliga Mitte bei St. Florian zu den Juniors OÖ in die 2. Liga sowie von dort im Juli 2019 nach Altach in die Bundesliga. Mit 22 Jahren hatte der Burgenländer, der im Nachwuchs stets offensiv ausgerichtet agierte und im Erwachsenenfußball nach und nach zum Innenverteidiger umfunktioniert wurde, somit die Türe in die höchste Liga des Landes aufgestoßen. Mehr noch: Im Oktober 2020 folgte der Wechsel ins Ausland nach Dänemark zum dortigen Oberhaus-Klub SönderjyskE (aktuell in der zweithöchsten Spielklasse tätig).

Top-Umfeld bei der Station in Dänemark

Und doch veränderte sich schließlich die Kurve nach oben, wie Schmiedl erzählt: „Anfangs war es vom Umfeld und von der Arbeit her top in Dänemark. Eine Ablöse des Sportdirektors und des Trainers hat mir dann aber nicht in die Karten gespielt. Ein neuer Coach, ein neuer Innenverteidiger, das alles waren klare Zeichen. Ich habe mich dann zu einer Leihe und zum Abgang entschieden.“

Es ging wieder in die Heimat nach Österreich, konkret zur Admira - im Abstiegsjahr der Südstädter, wo Schmiedls Weg nach Ende der Leihe weiter in das ungarische Oberhaus zu Mezokovesd führte. Wo der Profi nur solange regelmäßig spielte, bis es zu einem Trainerwechsel kam. „Dass ich dann nicht mehr erwünscht war beziehungsweise nicht mehr ins sportliche Konzept gepasst habe, haben sie mich spüren lassen. Das war keine schöne Zeit.“

Weshalb sich Schmiedl wieder für eine neue Aufgabe entschied, allerdings diesmal nicht mehr im offiziellen Profifußball, sondern in der Regionalliga Ost beim ASV Siegendorf. Der Burgenlandliga-Meister stieg am Ende des Frühjahrs wieder aus der Ostliga ab, auch die Wege mit Schmiedl trennten sich. Für den mittlerweile 26-Jährigen erfolgte dann in diesem Sommer der erneute Wechsel - eben zum ASV Pöttsching. Warum es gleich in die 1. Klasse ging? Hier kommt auch die persönliche Ebene zum Tragen. Pöttschings Trainer Thomas Köller und Schmiedl kennen und schätzen sich. „Ich bin mit Tom seit Kindesalter befreundet, habe selbst mit ihm gespielt und der Kontakt ist nie abgerissen.“ Zudem sei auch das Umfeld in Zeiten wie diesen richtig, denn: „Das ist ein cooler, sehr familiärer Verein, wo aber auch eine gute Entwicklung spürbar ist.“ Trainer Köller bestätigt: „Man merkt, dass Philipp von seiner Einstellung her ein Profi ist. Er ist genau das Gegenteil von Spielern, die höherklassig aktiv waren und dann überheblich auftreten, sondern er stellt sich sportlich vor die Mannschaft, zieht voll mit und hat große Freude dabei.“

Nach dem Abstieg aus der 2. Liga Mitte soll es nun bei Pöttsching im besten Fall wieder rauf gehen. Philipp Schmiedl, der im Amateurbereich mittlerweile wieder wesentlich offensiver ausgerichtet spielt, will hier seinen Teil zum Erfolg beitragen. Derzeit zwickt der Muskel ein wenig, weshalb er zuletzt beim 3:1-Heimerfolg gegen Kroatisch Geresdorf – dem ersten Saisonsieg nach einem 0:0 zum Auftakt in Loipersbach – fehlte und vorerst pausieren muss.

„Wenn dich ein Trainer nicht will, wird es schwierig“

Die etwaige Gefahr von Langeweile kommt aber selbst ohne die Kickerei nie auf. Parallel zur Fußballtätigkeit geht der ehemalige Bundesliga-Profi einem Fulltime-Job nach, hat ein laufendes Fernstudium zu bewältigen und plant auch seine Trainerlaufbahn. Es tut sich also einiges. Und doch drängen sich Fragen auf. Warum ging es in die 1. Klasse und nicht doch noch in den professionellen Fußball? „Weil ich hier eine wirklich gute persönliche Ebene habe, war der Schritt zu Pöttsching klar. Ich wollte in der Transferzeit einfach nicht pokern und darauf hoffen, dass sich irgendwo irgendetwas ergibt. Darum musste ich vor dem Ende der Amateur-Übertrittsfrist am 17. Juli eine Entscheidung treffen. Natürlich wollte ich den Sprung zurück schaffen und ich bin auch nach wie vor motiviert dazu, aber es hat jetzt eben nicht funktioniert und das Paket in Pöttsching hat sich für mich am sinnvollsten angehört.“ Dass es tendenziell unwahrscheinlich ist, wieder ganz nach oben zurückzukehren, ist Schmiedl bewusst. Fürs Erste geht es aber einmal darum, regelmäßig zu spielen und mit dem nötigen Spaß an der Sache zu agieren. „Es passt für mich jetzt.“ Auch wenn beim Blick auf Bilder von damals oder einfach beim Aufleben der Erinnerungen schon auch Wehmut mitschwingt. „Natürlich. Es war schon sehr cool, was ich erlebt habe, als es gut gelaufen ist.“ Weniger schön war freilich die mentale Komponente, besonders in schweren Zeiten. „Als Profi weißt du, dass du Leistung bringen musst. Damit muss man umgehen können, das ist auch nicht das Thema. Wenn dich aber ein Trainer nicht will oder es auf der menschlichen Ebene nicht passt, dann wird es schwierig. Man ist dann eine Nummer.“

Vor allem dreht sich die Spirale, wenn es nicht läuft. Hier wirft sich Schmiedl retrospektiv den Abgang aus Dänemark vor, wo er sich vom ganzen Drumherum eigentlich sehr wohlgefühlt hat. „Bei einigen Stationen war für mich schon Pech dabei. In Dänemark hätte ich aber versuchen müssen mich durchzubeißen. Im Nachhinein ist man immer schlauer.“

Die bisherige Karriere nimmt Philipp Schmiedl freilich keiner, auch nicht die erreichten Stationen im Profigeschäft. Trotzdem zählt mittlerweile das Hier und Jetzt, weshalb sich der neue Fokus auf den Titelkampf der 1. Klasse Mitte richtet. „Wir haben sicher die Qualität, um vorne mitzuspielen. Wichtig ist, dass wir nur von Match zu Match denken. Dann ist einiges möglich.“

Es wäre übrigens ein schönes Unterhaus-Kapitel einer bislang durchaus turbulenten Karriere, wenn Philipp Schmiedl mit seinem neuen Klub 2024 erfolgreich vorne mitspielen und tatsächlich den Meistertitel der 1. Klasse feiern könnte. Schließlich befindet sich der neue Verein unmittelbar vor dem Jubiläumsjahr. 2024 wird der ASV Pöttsching 100 Jahre. Beste Voraussetzungen also für ein neues Highlight.