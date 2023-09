Ärger über (Fehl)-Rufe der Fans

Es war ein Derby-Leckerbissen schlechthin. Rund 400 Zuschauer am Platz, tolle Szenen hüben wie drüben. Jede Menge Zweikämpfe, Spannung oder einfach gesagt: „Ein super Spiel“, wie Oggaus Coach Wolfgang Mayer das 1:1 gegen Rust sportlich einordnete.

Und doch gab es auch ein fahlen Beigeschmack, der für Diskussionsstoff sorgte. Denn die Fans – Aussagen beider Klubs zufolge handelte es sich dabei auch um Kinder und Jugendliche – gingen zum Teil gar nicht zimperlich in ihrer Wortwahl um. Rust-Spielertrainer Özgur Nurlu hatte dafür kein Verständnis. „Es war nicht in Ordnung, was da geschimpft wurde. Zwischen uns Spielern gab es 90 Minuten lang kein Problem. Auch nach dem Spiel war alles in Ordnung. Aber es ist traurig, was da reingerufen wurde.“ Nurlu ergänzte: „Von Erwachsenen bin ich das schon gewohnt, wenn sie reinschimpfen. Aber bei Kindern hat mich das dann doch schockiert.“ Auch eine im Oggauer Fanblock am Galgen baumelnde Puppe in den Ruster Vereinsfarben mit der Aufschrift „SC Rust“ sorgte für Verwunderung bis Empörung.

„Hat auf dem Fußballplatz nichts verloren“

Faktum ist: Dass Fußballteams von jungen Menschen auf hiesigen Sportplätzen in kleineren „Fanblocks“ angefeuert werden, ist nichts Ungewöhnliches. Oftmals handelt es sich dabei um Nachwuchskicker, die die Erste lautstark unterstützen wollen. Das ist im Sinne der Stimmung wichtig und gut.

So wie in Oggau entwickelt sich dabei in der Hitze des Gefechts dann oft auch ein (zu) rauer Umgangston. Muss das sein? Oggau-Obmann Mario Schummi: „Nein! So etwas hat auf dem Fußballplatz nichts verloren.“ Dass es aufgrund der Vorfälle somit nicht mehr nur um das Sportliche gehe, tue ihm persönlich weh und für den Verein leid. „Wir haben mit den Fans schon den Dialog gesucht und werden das jetzt wieder tun. Wir wollen so etwas in Zukunft unterbinden“, fand er die Rufe alles andere als „okay“. Der UFC freue sich über die Unterstützung von draußen, „aber es soll eine positive Stimmung sein. Da waren Sachen dabei, die sind komplett unnötig.“ Etwa die besagte Gummipuppe oder die verwendete Pyrotechnik. „Das Problem ist, dass die Kinder das bei Fans von großen Klubs sehen und dann natürlich selber nachmachen wollen.“