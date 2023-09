Burgenlands Fußballverband: 100er-Party im Kulturzentrum Eisenstadt

Wer wird neuer Präsident des BFV? Wer wird neuer Sportlicher Leiter? Diese Fragen beschäftigen Burgenlands Fußballfamilie seit geraumer Zeit. BFV-Boss Günter Benkö wird bei der nächsten Hauptversammlung am 9. März 2024 nicht mehr antreten, ein neuer Name an der Spitze wird folgen. Hans Füzi, für den sportlichen Betrieb verantwortlich, geht im November in Pension - seine Nachfolge ist derzeit ausgeschrieben. Auch hier wird es eine neue Person an der sportlichen Schaltstelle des Verbands geben.

Klar, dass diese Punkte auch im Kulturzentrum Eisenstadt innerhalb der rot-goldenen Fußballfamilie beim gemütlichen Teil der Veranstaltung da und dort diskutiert wurden. Vordergründig blieben die thematisch so heißen Eisen aber dennoch ganz gut gekühlt. Im Rahmen des Festakts stand schließlich das 100-Jahr-Jubiläum des BFV im Vordergrund. Moderatorin Kristina Buconjic hatte hier Verstärkung von kickenden Youngsters aus der BFV-Talenteschmiede auf der Bühne, die als sympathische Helfer agierten und die Zukunft des burgenländischen Fußballs gut sichtbar präsentierten.

Sie zeigten sich einem großen Publikum. 350 Gäste waren dabei, um Burgenlands Sport Nummer eins zu würdigen. 169 Klubs und etwa 20.000 Aktive unterstreichen schließlich den gesellschaftspolitischen Wert für das Burgenland. Zeit also, um neben dem Blick auf die nächste Generation (bei dem vor allem auch der Mädchen- und Frauenfußball einen wichtigen Eckpfeiler darstellen soll) den hiesigen Fußball und seine große Bedeutung im Rahmen des Festakts zu würdigen.

Benkö: „Da war mein Mund genauso trocken wie jetzt“

Hier freute sich auch BFV-Präsident Günter Benkö als Gastgeber über das volle Haus. Erinnerungen an seine glorreichen Zeiten als internationaler Top-Referee kamen auf - etwa, als ihn Buconjic auf seine schönsten Erfahrungen seiner aktiven Zeit ansprach. Benkö nannte hier das Champions League-Spiel Barcelona - Manchester United, einem 3:3 im Jahr 1998 vor 98.000 Zuschauern. „Da war mein Mund genauso trocken wie jetzt gerade. Es war eine tolle Erfahrung.“ Mittlerweile steht der Rauchwarter seit 2021 an der Spitze des größten Sportfachverbands, der nach wie vor einen immens hohen Wert in allen Regionen hat.

Doskozil: „Habe ich taktisch sehr gut gemacht . . . “

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil etwa drückte es so aus. Gasthaus gebe es in manchen Orten keines mehr, die Feuerwehr und den Sportplatz schon. „Fußball hat im Gemeinde- und Dorfleben des Burgenlandes seine feste Verankerung.“ Doskozil, in seiner aktiven Kicker-Zeit beim 2. Klasse A-Klub SV Kroisegg primär im Reservetrieb tätig, weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig dieses Miteinander ist und erinnert sich gerne an damals zurück - ganz gleich, auf welchem Niveau und in welcher Mannschaft. Schmunzelnde Ansage auf die Frage, wie groß das Talent war: „Einmal wurden wir mit der Kampfmannschaft Herbstmeister, ausgerechnet da durfte ich mitspielen - das habe ich taktisch sehr gut gemacht . . . “

Und auch Sportlandesrat Heinrich Dorner, ehemaliger Offensivspieler und als Funktionär nunmehr Ex-Obmann seines Heimatklubs Lackenbach, betonte die große Bedeutung des Fußballs: „Ungefähr jede:r 15. Burgenländer:in jagt in einem der Vereine dem runden Leder nach. In dem Zusammenhang gilt mein Dank auch den fast 3.000 ehrenamtlichen Vereinsfunktionären und Funktionärinnen.“

Themenfilm, Talkrunde und Grußworte

Engagement, Einsatz, Herzblut. All das sei im Zusammenhang mit dem Fußball eine wesentliche Basis. Präsident Günter Benkö betonte diese Komponente und gab den Dank an die Ehrenamtlichen weiter, die für den Fußballbetrieb unersetzbar seien. Unterstrichen wurde der angesprochene Idealismus auch mit einem Themen-Film, gestaltet von ORF Burgenland-Journalist Michael Guttmann, der unter anderem mit dem SV Forchtenstein und dem SV Neuberg auf aktuelle Beispiele eines aktiven Vereinslebens einging, aber auch die geschichtliche Komponente des BFV berücksichtigte - hier vor allem den Spitzensport. Gerhard Hitzel erinnerte sich im Zuge des Films am Areal des ehemaligen Lindenstadions an die glorreichen SC Eisenstadt-Zeiten, Didi Kühbauer wiederum nahm im Pappelstadion Platz und erinnerte sich an sportliche Mattersburger Sternstunden.

Passend dazu kamen dann lebende Legenden und künftige Stars aus dem Burgenland zu Wort, die das östlichste Bundesland auf verschiedenen Ebenen repräsentier(t)en, wie die Ex-Kicker Tommy Parits, Martin Stranzl (derzeit Coach beim GAK in der Jugendregionalliga) und Andy Ivanschitz (aktuell Vienna-Sportdirektor), der ehemaligen SVM-Trainer und Fußballakademie-Burgenland-Sportchef Franz Ponweiser (mittlerweile ÖFB-Trainerausbildner und U15-Teamchef) oder das so aufstrebende SKN St. Pölten Frauenfußball-Talent Valentina Mädl aus Mönchhof, die eine internationale Profikarriere anstrebt.

Und auch Neo-ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer durfte nicht mit Grußworten fehlen. Der neue Mann an der Spitze des Österreichischen Fußball-Bundes war mit dabei, auch die beiden operativen Bosse Thomas Hollerer (Generalsekretär) und Bernhard Neuhold (Geschäftsführer ÖFB Wirtschaftetriebe) gaben sich ein Stelldichein, ebenso wie Sportdirektor Peter Schöttel. Die Bundesliga wiederum war unter anderem durch den Aufsichtsratsvorsitzenden Philip Thonhauser und Vorstandsvorsitzenden Christian Ebenbauer vertreten.

Für den einen oder anderen Ehrengast ging es übrigens am Freitag gleich weiter im Burgenland, allerdings nicht festlicher Natur, sondern in dienstlicher Funktion. In Eisenstadt stand um 10 Uhr schließlich eine ÖFB-Präsidiumssitzung am Programm, um große Themen wie etwa das Trainingszentrum in Wien-Aspern weiter auf Schiene zu bringen.

Da war der Jubiläums-Festakt schon wieder Geschichte. Was bleibt, ist ein Fazit. „Wir sind sehr zufrieden mit der Veranstaltung, die Resonanz von den anwesenden Vereinen war sehr positiv“, sagte etwa Organisator Karl Schmidt. Der BFV-Geschäftsstellenleiter und seine Funktion stehen auch über kurz oder lang im Fokus. 2024 geht der Mörbischer in Pension, auch für ihn gilt es dann eine passende Nachfolge zu finden. Da ist sie, die nächste große Personalentscheidung im BFV. Aber das ist derzeit noch eine andere Geschichte.