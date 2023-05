32. Seequerung am Neusiedler See steigt unter „optimalen Bedingungen“

18 Zentimeter höher ist der Wasserpegel im Vergleich zum Herbst 2022, wie Andreas Sachs der BVZ vermeldet. Die Höhe sei also mehr als ausreichend, um gute Bewerbe im mittlerweile 22 Grad warmen Wasser des Neusiedler Sees zu ermöglichen. „Zum Schwimmen ist es optimal. Problematisch wäre es, wenn es beim Kraulen am Unterarm kratzt - da sind wir mittlerweile weit entfernt. An manchen Stellen ist das Wasser hüfthoch“, so der Schwimmfestival-Organisator.

Der an die 100 Teilnehmer aus mehr als zehn Nationen erwartet, wenn es am 4. Juni auf der Strecke zwischen Mörbisch und Illmitz rund geht - einerseits mit der doppelten Seequerung (6,2 Kilometer), andererseits mit der einfachen Querung über 3,1 Kilometer. Start für die doppelte Distanz ist um 9 Uhr vom Strandbad Mörbisch aus, hier ist auch wieder das Ziel. Die einfache Seequerung beginnt wiederum um 9.45 Uhr von Illmitz aus, damit alle Teilnehmer auch tatsächlich in Mörbisch wieder zusammenfinden. Dort, wo traditionell das Herz des Schwimmfestivals schlägt, finden parallel am Vormittag diverse kürzere Bewerbe statt - wie etwa das Volksschwimmen für alle, die einmal im frei auswählbaren Stil um die Wette schwimmen wollen. Auch die Youngsters dürfen sich beim Junior Open Water Cup über Distanzen zwischen und ein zwei Kilometer messen.

Zurück zur Seequerung: Der Traditionsbewerb, der als Highlight des Schwimmfestivals zum 32. Mal über die Bühne geht, erfreut sich gerade bei Masters-Athleten als gesunde Sportart großer Beliebtheit. Nicht fehlen darf hier Fixstarter Hans Willenbacher, mit 82 Jahren der älteste Teilnehmer am Start. Und auch Theo Marot hat hier einen höchst interessanten Background. Der Athlet der Schwimmunion Baden gewann 1977 als 14-Jähriger die Seequerung - nun, als Neo-60-Jähriger, zählt er nach wie vor zu den Titelkandidaten in der AK 40. Zudem sind auch viele jüngere Leistungssportler mit dabei, so auch die „Jäger-Brothers“ Robin und Nico als Mörbischer Lokalmatadore.

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, stehen Vertreter der Yachtclubs und der Wasserrettung als Helfer zur Verfügung. Am Vortag können in Mörbisch außerdem Neopren- und Schwimmanzüge geteste werden - auch für die Sportart SwimRun, bei der abwechselnd geschwommen und gelaufen wird. Kurzum: Andreas Sachs und sein Team sind bereit: „Wir freuen uns schon sehr, alles ist angerichtet für eine schöne Veranstaltung.“

