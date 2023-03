Auf Salzburger Festspiele folgt das „El Clasico“ für die Rocks

Werbung

Diese Mannschaften können sich nicht leiden: Trifft Mattersburg auf Mistelbach, dann geht‘s rund. Wenn sich die beiden Erzrivalen dann sogar in einer Best-of-Three-Halbfinal-Serie gegenüberstehen, ist Extase garantiert. Dieses Semifinalduell verspricht das brisanteste der letzten Jahre in der 2. Basketball-Liga zu werden, denn ein Ausscheiden gegen den Erzrivalen macht das Saison-Ende doppelt bitter. „In dieser Phase der Saison ist verlieren aber ohnehin keine Option mehr, egal gegen wen es geht“, grinst der spielende Obmann Corey Hallett. Die Bedeutung des prestigeträchtigen Aufeinandertreffens will er aber gar nicht erst herunterspielen: „Zwei Rivalen treffen sich und spielen um den Einzug ins Finale. Besser geht es nicht. Das ist Werbung für den Basketball. Ich hoffe die Fans und ganz Basketball-Österreich können diese Serie genießen.“

Der Schlüssel zum Erfolg liegt laut Hallett in drei Dingen. Erstens: Mattersburg muss unter den Brettern kontrollieren, sprich mehr Rebounds pflücken als der Gegner. Zweitens: Unnötige Ballverluste müssen verhindert werden, jeder Turnover kann schon einer zu viel sein. Drittens: Die Burgenländer müssen auch den ein oder anderen Wurf von draußen treffen. Die Dreier in den wichtigen Phasen waren auch schon im Viertelfinale gegen Salzburg mitentscheidend. „Wenn du von draußen triffst, lockert das dein Spiel auf, auch in der Zone“, weiß Hallett, der bei Mistelbach die ein oder andere Schwachstelle ausgemacht hat: „Sie haben einen tiefen Kader, haben auch verdient den Grunddurchgang gewonnen, aber wir glauben, dass wir ihre Schwächen attackieren können. Wo wir ansetzen bleibt aber noch auf dem Taktik-Bord in der Kabine“, will der Vereinschef nicht zu viel ausplaudern.

Was der BKM-Boss schon verrät: Er sieht keinen Favoriten auf den Meistertitel. Die vier Halbfinalisten – neben Mattersburg und Mistelbach sind das Tirol und Güssing – sind absolut auf Augenhöhe. „So soll es auch sein. Das ist Play-off-Basketball.“ Dass vermeintliche stärkere Teams ins Straucheln kommen können, erlebte Mistelbach eine Runde zuvor. Gegen die Wörtherseepiraten mussten die Niederösterreicher auch in Spiel drei lange zittern. Erst acht Sekunden vor Schluss fiel der entscheidende Freiwurf zum 71:70. Die Kärnter vergaben dann den Matchball um Zentimeter. „Es war so viel Spannung am Schluss, so viel Intensität, so viel Mithilfe vom Publikum. Das war echt magisch. Das ist fast wie ein Titelgewinn. Es ist nur die nächste Runde, aber es fühlt sich wirklich gut an. Uns allen ist ein großer Stein vom Herzen gefallen“, war Mustang Clemens Leydolf emotional gepackt.

Rocks überrollten Salzbug nach Fehlstart

Souveräner löste da Mattersburg die Aufgabe im Viertelfinale: Das Endspiel von Salzburg mutierte zum Mattersburger Festspiel. Zwischenzeitlich lagen die Rocks zwar mit zehn Punkten zurück (siehe Spielbericht rechts), am Ende stand aber ein 88:65-Erfolg. „Wir haben einen guten Zeitpunkt erwischt, um unser bestes Spiel in den letzten vier oder fünf Wochen zu zeigen“, kommentiert Hallett trocken: „Zum Feiern haben wir aber nicht viel Grund gehabt. Das Halbfinale war intern das Mindestziel.“

Nach dem Aus im Viertelfinale 2022 sind die Rocks also wieder dort, wo sie hingehören. Für Mistelbach ist der Halbfinal-Einzug längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Nach schwierigen Jahren ist es für die Mustangs viel mehr ein riesiger Erfolg. Das wurde auch nach dem Match gegen die Piraten augenscheinlich. Trainer Martin Weissenböck lag mit seiner Tochter Paula in den Armen. Ihr liefen die Tränen übers ganze Gesicht. Große Emotionen, die in der Halbfinal-Serie noch getoppt werden: „Wenn man den Samstag erlebt hat und sagt, wir haben jetzt noch eine oder vielleicht zwei Heimpartien von diesem Format ...“, klingt bei Weissenböck bereits die Vorfreude durch: „Die Halle wird sicher kochen, davon kann man ausgehen.“

Mustangs spionierten und sind beeindruckt

Besonders deshalb, weil auch die Gäste ihren Teil zu einer unvergesslichen Atmosphäre beitragen werden. Es geht gegen Mattersburg. Der Rocks Block, die berüchtigt lauten Anhänger, nahm bereits Kontakt auf, kündigte wie erwartet eine Fanbusfahrt in großer Personenzahl an. Sportlich dürfen sie von ihrer Mannschaft auch einiges erwarten. Der Auftritt im Entscheidungsspiel in Salzburg, das die Mustangs nach dem eigenen Spiel auf der Leinwand im Foyer verfolgte, beeindruckte. „Sie haben routinierte Spieler, die wissen, was zu tun ist, wenn es um die Wurst geht“, weiß Weissenböck.

Spiel 1, Samstag, 17 Uhr: Mistelbach Mustangs - Mattersburg Rocks.

Spiel 2, Samstag, 8. April: Mattersburg.

Bei Serien-Gleichstand mögliches Spiel 3, Samstag, 15. April: Mistelbach.

Best-of-three!