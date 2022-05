Blackbirds Headcoach Daniel Müllner: „Das war sensationell!“

Werbung

„Blackbirds go final“ – schon wieder! Die Truppe aus Güssing/Jennersdorf spielt wie im Vorjahr im Finale der 2. Basketballliga und hat dort die Chance zur Titelverteidigung. Ausschlaggebend für den Finaleinzug war diesmal ein Wahnsinns-Match bei den Swarco Raiders Tirol. Angeführt von Headcoach Daniel Müllner setzte sich das Team im Entscheidungsspiel in Innsbruck am Sonntagabend mit 61:60 durch (Serienendstand: 2:1). 39 Sekunden vor Ende war das noch eine Wunschvorstellung, da lagen die Blackbirds fünf Punkte zurück! Müllner: „Was die Jungs aber dann abgeliefert haben, war sensationell. Wir wussten, dass wir bis zum Ende dranbleiben müssen, das hat sich ausgezahlt.“ Quasi-Matchwinner für sein Team war Flo Pöcksteiner, der die letzten vier Punkte scorte. „Für ihn freut es uns irrsinnig“, so Müllner, der darüber hinaus alle kollektiv lobte. „Speziell auch Basti und Berni Koch. Die hatten den besten Innsbrucker top im Griff.“ Und freilich Gary Ware – mit 25 Punkten Topscorer!

Mit dem „bis zum Ende dranbleiben“ spielte Müllner unter anderem auf das Finale im Vorjahr an, dort gab es eine ähnlich heroische Schlussphase gegen die Fürstenfeld Panthers.

Chance zur erfolgreichen Titelverteidigung

Besagte Fürstenfelder sind auch diesmal Gegner in der Best-of-three-Finalserie. Sie schalteten die BBC Nord Dragonz aus Eisenstadt 2:1 aus, verhinderten so ein rein-burgenländisches Finale. Das erste Spiel der Serie steigt am Samstag ab 18 Uhr im Aktivpark. Die Blackbirds haben als besser platziertes Grunddurchgang-Team Heimvorteil. Für Müllner wichtig: „Wir haben heuer noch nicht daheim verloren. Mit unseren Fans im Rücken wollen wir wieder eine super Leistung abrufen“, hofft er auf ein „Full House“. „Leicht wird es gegen Fürstenfeld aber nicht, die sind absolut top.“ Die bisherige Saisonbilanz gegen die Panthers? Ein klarer Sieg, eine klare Niederlage: Spannung garantiert!