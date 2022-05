Blackbirds-Spieler verlor Vater vor Match: „Wollten den Sieg für Andy“

Werbung

„Eine schwierige Situation“, so Headcoach Daniel Müllner, ereilte die Güssing-Jennersdorf Blackbirds unmittelbar vor dem Entscheidungsspiel der 2. Liga-Finalserie gegen die Fürstenfeld Panthers.

Am Vormittag des Matchtages erreichte das Team nämlich die Schocknachricht, dass der Vater von Spieler Andreas Ujvary verstorben sei. Müllner geknickt: „Das hat uns alle massiv getroffen.“ Seine Mannschaft trat dennoch geschlossen zum Finalspiel an. „Weil wir unbedingt für Andy und seine Familie den Sieg wollten.“

Das gelang schlussendlich nicht – man musste sich, nachdem es zuvor in der Serie 1:1 stand, zuhause vor tollem Publikum mit 55:58 geschlagen geben. Der Titel (und Aufstieg) geht so nach Fürstenfeld, die Blackbirds beenden die Saison aber auf dem „starken“ zweiten Platz, so Müllner.

Der demnach trotz verlorenem Finale zu Wochenbeginn „mega stolz“ aufs Team war: „Speziell wie die Jungs mit der Situation um Andy umgegangen sind, alles für ihn gegeben haben.“ Die Pleite schmerzt angesichts der Tatsache auch nicht so sehr. Müllner: „Man sieht, es gibt Wichtigeres als Sport.“

Abschließend dennoch ein Blick dorthin. Wie die Serie zu bewerten ist? „Defensiv war es ok von uns, offensiv nicht ganz. Fürstenfeld ist demnach verdienter Sieger. Gratulation!“

Insgesamt blickte Müllner auf starke Saisonmonate zurück: „Bis ins Finale zu kommen, ist ein großartiger Erfolg. Das darf man nicht vergessen.“ Ob es sich im nächsten Jahr wiederholt? „Wie wir planen, wie es weitergeht, entscheiden wir in den kommenden Wochen.“