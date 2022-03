Derby-Festspiele gingen an Güssing

Das vergangene Wochenende bat nicht nur einmal zum Tanz zwischen den Güssing-Jennersdorf Blackbirds und den Mattersburg Rocks, sondern gleich zur zweifachen Ausführung – und in beiden Spielen ging der Sieg an den Süden, wenn auch denkbar knapp. „Unglaublich. Wir können so stolz sein“, freute sich Blackbirds-Headcoach Daniel Müllner über die Erfolge, erklärte jedoch: „Es hätten beide Partien auch in die andere Richtung ausgehen können.“

Im Mittelpunkt standen aus Güssinger Sicht vor allem Gary Ware als Ex-Mattersburger und Ex-Nationalspieler Sebastian Koch. Ware zeigte in beiden Duellen eine starke Form und ergatterte im zweiten Spiel am Sonntag sogar 15 Rebounds. Praktisch andersherum war es für den Stremer Koch. Im ersten Spiel noch defensiv gefordert, drehte er im zweiten Duell offensiv auf und erzielte 25 Punkte – die meisten am Court. Das mussten auch die beiden Gegenspieler Claudio Vancura und Jan Nicoli anerkennen: „Leider hat dann der Koch am Schluss aufgedreht und sie haben glücklich gewonnen“, ärgerte sich Vancura. Jan Nicoli dazu: „Am Ende hat leider Sebastian Koch zu viel getroffen.“

Vor allem in den Schlussvierteln waren die Blackbirds voll fokussiert, das überraschte sogar den Coach: „Am Ende hatten wir etwas mehr Energie, mich hat es aber auch gewundert, dass es so viel war. Die Jungs haben auf dem Platz alles gegeben.“

Ex-Rocks-Spieler Gary Ware (l.) im Duell mit Rocks-Obmann Corey Hallett. Die Güssinger blieben in beiden Duellen siegreich. Foto: Foto Marousek

Das galt freilich auch für Mattersburg. Trotzdem standen die Rocks in beiden Derbys mit leeren Händen da. Damit verlor der BKM die jüngsten drei Spiele gegen die Blackbirds. „Ich bin sehr enttäuscht. Wir haben defensiv gut gespielt, aber wir waren einfach nicht tough genug. Es tut mega weh“, wirkte Obmann Corey Hallett auch beim BVZ-Gespräch am Dienstag noch geknickt. Doch es bleibt keine Zeit, um den Kopf hängen zu lassen.

Nach einem durchwachsenen Saisonverlauf sorgten die Mattersburger zuletzt mit Siegen gegen Fürstenfeld und Tirol für kräftige Ausrufezeichen. Gegen die Blackbirds hätte das Play-off-Ticket bereits fixiert werden können. Jetzt rittern die Rocks wieder mit den Mistelbach Mustangs um den vierten Play-off-Platz in der Ost-Division. Am Samstag (17 Uhr) müssen die Rocks zum (vor-)entscheidenden Spiel in die Sporthauptschule Mistelbach. Aus neutraler Sicht hätte das Drehbuch kaum besser sein können: Ausgerechnet den langjährigen Erzrivalen könnten die Rocks eine bittere Niederlage zufügen. Es ist ein prestigträchtiges Finale, bevor die Play-offs überhaupt begonnen haben. „Mattersburg braucht in einem wichtigen Spiel einen Sieg in Mistelbach, so war es eigentlich fast immer in den letzten Jahren“, weiß Hallett, dass der historische Vergleich für die Rocks spricht. Der ist aber spätestens am Parkett Schall und Rauch, erfuhren die Mattersburger beim Hinspiel Mitte Dezember (73:74).

Die Ausgangslage ist klar: Gewinnen die Burgenländer, sind sie rechnerisch so gut wie durch, verlieren sie, ist Mistelbach aufgrund des Siegs im direkten Vergleich vorne. Dann müssten die Rocks hoffen, dass die Mustangs entweder gegen Kufstein oder gegen Dornbirn patzen. Das Play-off-Ticket hätte Mattersburg jedenfalls nicht mehr in der eigenen Hand.