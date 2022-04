2. Basketballliga Blackbirds erzwingen Spiel Drei

Vor über 500 Zuschauern erkämpfen sich die Güssing-Jennersdorf Blackbirds einen 76:59-Heimsieg über die Swarco Raiders und erreichen so das dritte und entscheidende Play-off-Spiel um den Finaleinzug. Gespielt wird am kommenden Wochenende in Innsbruck.

