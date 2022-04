2. Basketballliga Blackbirds steigen ins Halbfinale auf

Lesezeit: 2 Min David Marousek

Mate Horvath und seine Güssing-Jennersdorf Blackbirds stehen im Halbfinale. Foto: David Marousek

M it einem 2:0 in der Best-of-Three-Serie gegen BBU Salzburg schaffen die Güssing-Jennersdorf-Blackbirds den Aufstieg in das Halbfinale.