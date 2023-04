Der Final-Traum ist für die Mattersburg Rocks nun zum Greifen nahe

Werbung

Die Uhr tickte runter. Mistelbach lag sechs Punkte voran. Es roch danach, als würden die Mustangs in der Halbfinal-Serie gegen die Rocks auf 1:0 stellen. Doch der Mattersburger Erzrivale machte die Rechnung ohne die beiden Rocks-Dauerbrenner. Claudio Vancura netzte aus der Distanz zum 83:80 und 19 Sekunden vor Schluss versenkte Dominik Alturban einen Dreier, schickte das Match damit in die Verlängerung.

In der Overtime nutzten die Rocks das Momentum, siegten mit 95:91, sind noch einen Schritt vom Finale entfernt. Die Leistung der Gäste war beeindruckend, vor allem weil Vancura 45 Minuten durchspielte. Alturban, Topscorer Petar Zivkovic (29 Punkte) und der spielende Obmann Corey Hallett über 42 Minuten am Court waren, während die Mustangs munter durchwechseln konnten. Doch in der entscheidenden Phase schlug Qualität Kaderdichte. Dabei mussten die Mattersburger sogar Leistungsträger Joris Ortega vorgeben. Den Franzosen legte ein Magen-Darm-Virus flach, er sollte in Spiel zwei am Samstag (19 Uhr) wieder dabei sein. „Nachdem wir auch Marco Jaitz (Anm.: blaues Auge) verloren haben, war es ein Kampf ohne Ende“, meint BKM-Chef Hallett: „Wir haben in den letzten zwei Minuten der regulären Spielzeit aber jeden 50:50-Ball gewonnen. Das war entscheidend.“

Ein Hexenkessel als Werbung für beide Vereine

Die Leistung der Mattersburger Rumpftruppe erkannte auch Mustangs-Coach Martin Weissenböck neidlos an: „Man muss den Mattersburgern schon Respekt zollen. Ich meine, der Vancura hat durchgespielt. Wir haben wie schon das ganze Jahr versucht, mit vielen Wechseln den Druck hochzuhalten. Sie waren dann an dem Tag irgendwie die Abgebrühteren, obwohl ihr bester Scorer gefehlt hat. Davon hat man nicht viel gemerkt, weil die anderen einen Glanztag hatten.“

Hochklassig war das Match nicht nur am Court, sondern auch auf den Rängen. Über 500 Zuschauer heizten die Partie zusätzlich an. Die Emotionen kochten aber nicht über, weshalb Hallett meint „ich glaube, das war eine tolle Werbung für beide Vereine.“ Anders als im Viertelfinale gegen Salzburg will der BKM-Chef diesmal zu Hause den Aufstieg in die nächste Runde fixieren. Weiter denkt Hallett (noch) nicht. Ein mögliches Burgenland-Finale gegen die Blackbirds oder sogar ein Aufstieg in die Superliga? Damit beschäftigt sich aktuell keiner: „Wir schauen jetzt nur auf Samstag. Wir haben in Mistelbach nur ein Spiel gewonnen, mehr ist noch nicht passiert.“