Im Rocks-Visier: Ein guter Saisonstart

„Wir wollen mit einem Sieg beginnen“, gibt Mattersburg Rocks-Obmann Corey Hallett die Marschrichtung für das Auftaktspiel gegen die Basket Flames Vienna vor. Am Sonntag um 18 Uhr schließen die Rocks in der Bundeshauptstadt die erste Runde der neuen Saison ab – und so richtig weiß man dabei bei den Rockern nicht, was einen erwartet. Hallett: „Die haben eine Kooperation mit dem Bundesligaverein Timberwolves, viele junge und aggressive Spieler. Aber ganz genau können wir die Basket Flames Vienna nicht einschätzen.“ Das sei auch gar nicht so wichtig für den Vereinsboss: „Wir wollen sowieso nur auf uns schauen, haben bis auf Rene Bachmayer alle Spieler zur Verfügung.“

Der Neuzugang muss nach seiner Knie-OP voraussichtlich noch bis Ende des Jahres passen. Dafür ist ein anderer Neuer mit dabei, der bei der Cup-Niederlage in Deutsch Wagram fehlte. Paul Schuecker. „Mit Paul sind wir variabler, er ist definitiv eine Verstärkung“, so Hallett, der sich auch über einen weiteren Neuen freut, Julian Alper. Der Guard wechselte im Sommer von Liga-Konkurrent Mistelbach ins Burgenland. Apropos Liga. „Die ist heuer schwer einzuschätzen, da gibt es einige Teams, die man auf der Rechnung haben muss“, blickt Hallett auch auf die Ergebnisse der zweiten Cup-Runde, wo Rivale Güssing ausschied. Daheim gegen Dornbirn. Und die Vorarlberger hat der Obmann definitiv auf der Rechnung: „Wer auswärts Güssing schlägt, der ist sicher in der Lage gegen jeden Gegner gut auszusehen. Die Dornbirner haben sich personell auch gut verstärkt.“ Selber wollen die Rocks „eine gute Rolle“ spielen, in einer Liga die heuer sehr ausgeglichen zu sein scheint: „Wir werden die ersten Runden genau beobachten. Und wenn es notwendig ist, werden wir uns vielleicht noch verstärken“, so Hallett.