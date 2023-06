Eisenstadt um 1. Bundesliga-Aufstieg: „Wir können unbekümmert spielen“

Am Mittwoch erfolgte noch ein gemeinsames Training in Eisenstadt, ehe es am Freitagfrüh losgeht. Per Kleinbus und Privat-PKWs bricht die Crew des ASKÖ TC Burgenland Energie Eisenstadt Richtung Vorarlberg auf, um sich zu akklimatisieren und dann am Samstag um 11 Uhr ein absolutes Highlight-Match zu bestreiten. Schließlich steht ein Ticket für die 1. Bundesliga am Spiel.

Der Reihe nach. Der Neuling der 2. Bundesliga hat nach dem Aufstieg im Vorjahr 2023 sein Saisonziel bereits erreicht und sich den Klassenerhalt in der neuen Liga vorzeitig gesichert. Weil man die Gruppe B (so wie die Gruppe A eine Fünfergruppe) nach dem Grunddurchgang als Zweiter beendet hat, ist die weitere Saison aufgrund der Ligenteilung längst zum Genuss-Faktor geworden. Statt unteres Play-off und etwaige Abstiegssorgen kann im sogenannten Final4 nichts mehr nach unten passieren.

Im schlechtesten Fall spielen die Eisenstädter nach einer Niederlage in Dornbirn am 24. Juni um Platz drei und vier der 2. Bundesliga. Im besten Fall gibt es ein Finale um den Sieg in der 2. Bundesliga - falls die Burgenländer die Hürde in Vorarlberg nehmen können. Das wäre gleichbedeutend mit dem Aufstieg in die 1. Bundesliga, denn die Top-Zwei der 2. Liga gehen beide fix rauf. Das Endspiel wird dann also zum großen Finale der beiden künftigen 1. Bundesliga-Klubs.

Zukunftsmusik. Fakt ist: Es wäre eine echte Überraschung, könnte die Einsermannschaft des ASKÖ TC Burgenland Energie Eisenstadt in Dornbirn gewinnen, denn tendenziell geht der 2. Bundesliga-Aufsteiger als Außenseiter in das Duell. Das bestätigt jedenfalls Mannschaftsführer Michael Reithner: „Rein von der Besetzung her sind sie Favorit. Dass wir auswärts antreten müssen, ist natürlich auch kein Vorteil für uns.“ Ebenso klar ist Reithner, dass der Leader der Gruppe A den Zweiten der Gruppe B nicht unterschätzen wird. „Ich glaube nicht, dass sie uns auf die leichte Schulter nehmen werden. Das ist eine gestandene Mannschaft, die in die 1. Bundesliga zurück will.“ Was Reithner aber schon auch klarstellt: Dass man nicht zum sportlichen Spalierstehen nach Vorarlberg reist. „Der Wille ist da. Wir wollen die Überraschung schaffen, das ist ganz klar. Dafür gilt es unbekümmert aufzutreten und die vorhandenen Chancen zu nutzen.“ Eine solche Chance könnte sein, sich in den vor den Einzeln gespielten Doppelpartien eine Führung herauszuarbeiten - und die Partie so lange wie möglich so eng wie möglich zu halten.

Im zweiten Halbfinale empfängt Gruppe B-Spitzenreiter Salzburg (bei denen die Eisenstädter auch die einzige Niederlage des Grunddurchgangs kassiert haben) Strassburg, den Zweiten der Gruppe A.

Sollte jedenfalls die große Überraschung mit dem Finaleinzug sowie dem vorzeitigen Aufstieg in die 1. Bundesliga gelingen, könnte es länger dauern, bis der Tross tatsächlich wieder im Burgenland ankommt. Schließlich wäre es der größte Vereinserfolg, der gebührend gefeiert gehört. Und das mit einer Mannschaft, die nicht nur Legionäre in ihren Reihen sieht. Neben der kroatischen Nummer eins, Josip Krstanovic, sowie dem Ungarn Csongor Toth, sind im Einzel mit dem Wahl-Trausdorfer Routinier Mario Haider-Maurer sowie den burgenländischen Youngsters Michi Frank, Piet Luis Pinter und Alexander Wagner gleich vier Akteure mit Regionalbezug gesetzt. „Das war unser Ziel und macht uns stolz, dass wir das mit so einer Mischung geschafft haben und die jungen Wilden bei uns geblieben sind,“ freut es Reithner, was sich bislang alles getan hat. Vielleicht folgt nun ja das sportliche Sahnehäubchen. Man wird ja noch träumen dürfen.